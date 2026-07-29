Segart alerta de 300 "polvorines" en plena Calderona
El alcalde, Francisco José Garriga, anuncia medidas por la falta de limpieza y mantenimiento de parcelas privadas en el Murtal y la Mallà
Segart cuenta con cerca de 300 parcelas de propiedad privada de "alto riego" para incendios, dada la falta de limpieza y mantenimiento. Así lo adelanta el alcalde, Francisco José Garriga, quien ya ha advertido de una posible actuación subsidiaria a cargo de la administración local tras el verano, ante la inacción de los propietarios y la imposibilidad de hacerlo ahora.
Estos "polvorines", como el mismo los denomina, son la mayoría pastillas de suelo urbano sin edificar, que se encuentran en las dos principales urbanizaciones del pueblo, el Murtal y la Mallà, enclavadas en plena Sierra Calderona; cerca de 200 en la segunda y un centenar en la primera. "Pese a que existe una ordenanza que obliga a intervenir, algunos propietarios han hecho caso omiso", adelanta el primer edil.
Temor
Con el temor en el cuerpo, después de ver el grave incendio vecino en la Sierra de Espadán (Vall d'Uixó) que se deja sentir en el Camp de Morvedre con nubes de ceniza, que se acumulan en las calles y las casas, Garriga quiere poner solución ya a esta situación y, aunque sabe que ahora no se puede actuar, deja claro que tras la temporada estival, dará prioridad a este tema y exigirá la limpieza de las mismas a los propietarios. "Si no intervienen lo antes posible, lo haremos nosotros", asegura.
No solo teme por el desastre natural que podría producirse en el parque natural en caso de incendio, sino, principalmente por los vecinos, ya que se trata de dos urbanizaciones en el corazón del parque y, además, con falta de vías de evacuación. Una situación por la que el alcalde ha solicitado la instalación de un helipuerto dada su orografía tan particular y la falta de vía de salida. Una petición de la que el ayuntamiento no ha recibido respuesta. "Hubo un compromiso por parte de la Conselleria d’Emergències i Interior de venir a ver el terreno y a estudiarlo para ver si era viable, pero de momento, no sabemos nada", adelanta.
Cabe recordar que la reunión se celebró a mediados de mayo. En esa cita, el conseller del área, Juan Carlos Valderrama, hizo entrega al alcalde de una emisora TETRA SOS, integrada en la red de comunicaciones de emergencia S+EM. Este sistema permite una comunicación y coordinación más eficaz con el servicio de emergencias de la Generalitat en caso de incidente.
Clamor conjunto
Garriga reconocía estar "preocupado", como ya avanzaba hace unos días, junto a otros alcaldes del Camp de Morvedre, cuyos territorios están bañados o afectados por el parque natural para el que solicitaban una mayor inversión en prevención y acondicionamiento dado su mal estado. Un riesgo que se ve incrementado por los efectos del cambio climático.
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