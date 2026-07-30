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Descubre la nueva campaña en Morvedre para acertar con la separación de residuos

La iniciativa se ejecutará durante los meses de julio, agosto y septiembre en varios municipios de la comarca

Lugar de la iniciativa contra la mala separación de residuos.

Lugar de la iniciativa contra la mala separación de residuos. / Consorcio Palancia Belcaire

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Cesar Ramos

Cesar Ramos

Sagunt

El Consorcio Palancia-Belcaire ha puesto en marcha una nueva campaña de educación ambiental que recorrerá 23 municipios de la zona consorciada con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reducir la generación de residuos y realizar una correcta separación en origen. La iniciativa finalizará el 2 de septiembre.

Los días exactos de la campaña están aún por decidir, también dependiendo de la disponibilidad de los diferentes municipios, pero, según apuntan desde la organización, serán siempre martes, miércoles y jueves, en horario de 10 a 12 horas. El equipo de educación ambiental del consorcio ofrecerá información práctica y resolverá las principales dudas relacionadas con el reciclaje y la separación selectiva. Aunque también está aún por decidir, la planificación contempla el paso de esta campaña por Benavites, Sagunt, Torres Torres, Segart, Algímia d'Alfara, Benifairó de les Valls, Quartell, Petrés, Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia y Algar de Palància.

Actividad participativa

Bajo el lema '¡Qué pesados son los residuos!', la iniciativa propone una actividad participativa que permite comprobar, de forma sencilla y visual, cómo una correcta separación de los residuos reduce considerablemente la cantidad que acaba en el contenedor de resto, favoreciendo su reciclaje y disminuyendo el impacto ambiental asociado a su gestión.

Además, durante la actividad, el equipo de educación ambiental entregará a las personas participantes distintos materiales divulgativos, entre los que se incluyen imanes informativos, folletos y bolsas para facilitar la separación de residuos en el hogar.

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Con esta campaña, el Consorcio Palancia-Belcaire, integrado por 56 municipios de las comarcas del Camp de Morvedre, l'Alt Palància y la Plana Baixa, continúa apostando por la educación ambiental como herramienta clave para avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos.

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