Descubre al pregonero para las fiestas de Begoña del Port de Sagunt

Ya se conoce al pregonero para las fiestas de Nuestra Señora de Begoña del Port de Sagunt. Patrick Salvador ha sido el elegido por la cofradía de las fiestas durante su última junta directiva. El pregón se llevará a cabo este sábado a las 20 en la iglesia de Begoña, del núcleo porteño, horas después del evento, se dará comienzo a la tradicional celebración “tro d’avís i xopà”.

Este acto da el pistoletazo de salida de quince días de fiestas que combinarán espectáculos para todos los públicos y que finalizarán el 15 de agosto con la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Begoña.

Patrick Salvador. / Levante-EMV

¿Quién es Patrick Salvador?

Patrick Salvador Peris es doctor en Derecho, Ciencia Política y Criminología por la Universidad de València. Director del Grado en Criminología y Ciencias de la Seguridad de la Universidad Internacional de València, compagina la docencia con el ejercicio de la abogacía y su labor como analista de sucesos en programas de televisión. Muy vinculado al tejido asociativo y festivo de Sagunto, desempeña además diversas responsabilidades en entidades culturales y profesionales.

El presidente de la Cofradía, Vicent López, apuntaba la necesidad de fortalecer este tipo de actos “que nos recuerdan el motivo principal de las fiestas patronales del Port de Sagunt y nos unen como núcleo”. A su vez, el pregonero electo, Patrick Salvador, expresaba su “profundo agradecimiento por este honor”, y promete “abrir los corazones de todos los asistentes”.