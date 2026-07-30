Las expropiaciones de Parc Sagunt II llegan al Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo se ha hecho cargo de resolver de forma definitiva una de las cuestiones que está provocando un mayor incremento en las indemnizaciones abonadas por las expropiaciones de Parc Sagunt II, respecto a la tasación original aprobada en febrero de 2022 por la comisión territorial de Urbanismo de la Generalitat.

Como ha venido informando Levante-EMV, esta operación para adquirir los más de 5 millones de metros cuadrados sobre los que se levanta la gigafactoría de PowerCo ya arrastra más de un centenar de pronunciamientos judiciales, con cerca de 70 a favor de aumentar la compensación económica a la propiedad anterior y 40 de ellas con el argumento de un error en el cálculo del tipo de capitalización, algo que el Alto Tribunal tendrá ahora que revisar.

Factor corrector

Este factor corrector toma como referencia el promedio de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años publicada por el Banco de España durante los tres años anteriores a la fecha de valoración para sumarlo a las indemnizaciones por una expropiación. En el caso de Parc Sagunt II, la tasación conjunta utilizó los valores de los años 2018, 2019 y 2020, al fecharse en 2021, para determinar que este tipo debía ser del 1,82 %.

Edificio que ocupa el Tribunal Supremo. / Eduardo Parra/Europa Press

Sin embargo, las mencionadas sentencias lo corrigieron al 1,5 %, con la particularidad de que, a menor porcentaje, mayor es la compensación. Y es que los diferentes tribunales consideraron que la referencia debería establecerse entre septiembre de 2018 y ese mismo mes de 2021. Estos fallos no se atrevían a estimar las cantidades extra que había que abonar a los antiguos propietarios y preferían remitir los expedientes al jurado provincial de expropiación para que lo hiciera.

Recursos admitidos

Ahora esta operación queda congelada hasta que el Supremo se pronuncie, después de que haya admitido varios recursos de casación presentados por Espais Econòmics Empresarials (EEE), al advertir interés a la hora de sentar jurisprudencia. En concreto han sido tres los casos que han llegado hasta el momento al Alto Tribunal, que afectan a propietarios particulares.

Los autos de admisión de los recursos, dictados por la sección primera de la sala de lo contencioso, conceden a los escritos "el imprescindible esfuerzo argumental" para razonar que "se ha cometido una infracción en la interpretación de la disposición adicional séptima, apartado primero, de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana". Según esta norma, defienden desde EEE, la referencia para calcular el tipo de capitalización debe ser los tres años naturales anteriores a la valoración y considera "equivocado" hacerlo "de fecha a fecha".

Gran repercusión

Para resolver esta discrepancia, los últimos pronunciamientos judiciales acuerdan remitir las actuaciones a la sección quinta del Tribunal Supremo, cuya resolución tendrá efectos sobre las 40 sentencias que ya se han emitido en torno a este controvertido tipo de capitalización.