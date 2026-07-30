El festival 'Música a la fresca' mantiene el espíritu festero de Quartell

El festival de 'Música a la Fresca' llega a Quartell para revolucionar el mes de agosto de la mejor manera posible, a través de diversos espectáculos. El programa permite trasladar sonoridades de diferentes partes del mundo a plazas y calles de un pueblo que vive la oferta cultural como la oportunidad de disfrutar. La fiesta arranca este viernes.

Esta propuesta, año tras año, permite sumar amantes de las noches de música, encuentros vecinales y convivencia. "Con 'Música a la fresca' descubriremos nuevas propuestas que reverberarán en espacios diversos con la intención de generar sinergias de creación y diversión. Arranca con un grupo de percusión africana, que no dejará indiferente nadie. El concierto de folk latinoamericano en la piscina recogerá muchas sensibilidades y será un momento genial de encuentro y diversión. Laia Pizà protagonizará un momento mágico al Molí Nou con su voz y finalmente Chema Peñalver con el tributo a Benny Goodman será el broche de lujo para el festival", afirma Josep Gumbau, director del festival.

Diversas propuestas musicales

Este viernes, el punto de encuentro será la plaza de la iglesia a las 20 horas con 'Luna de África'. El martes 4 de agosto, a las 22.30 horas, la escena se traslada a la piscina municipal con el concierto de Carmen Manila, una propuesta de música folk latinoamericana que vertebrará múltiples sensibilidades. El Molí Nou acoge el tercer concierto del festival. Laia Pizà será la encargada de poner voz y corazón ante quienes cada año asisten a la singularidad de la música mezclada con el paso del agua por el molino. El concierto será a las 22.30 el miércoles 5 de agosto. El sonido del rey del swing interpretado por Chema Peñalver movilizará centenares de personas hasta la plaza del Maestro Sebastián Langa, que el jueves a las 22.30 horas disfrutará con el tributo a Benny Goodman.

Cartel del Festival 'Música a la Fresca'. / Ayuntamiento de Quartell

Apoyo del consistorio

"Una vez más Quartell arranca agosto con música, encuentro vecinal y momentos para vivir las noches de verano desde la escucha y la acogida. La dirección de 'Música a la Fresca' ha vertebrado una novena edición con propuestas diversas, ricas y muy sinuosas. Percusión africana, folk latinoamericano, Laia Pizà o la noche de swing del clarinetista, Chema Peñalver, despertarán el interés de vecinos y visitantes fieles al festival cada verano. El área de cultura del Ayuntamiento de Quartell, una vez más, apoya la propuesta que convierte al pueblo en un espacio más intercultural, rico y creativo", afirma Pepe Sebastián, concejal de Cultura, Sanidad y Fiestas.

Por su parte, Josep Gumbau y David Merseguer desde la dirección de 'Música a la Fresca' han presentado el festival como una propuesta para refrescar las noches con una barra festivalera, acciones de participación y dinámicas de encuentro que consolidan el programa más allá de los espectáculos musicales. "Para nosotros es esencial mantener la apuesta de encuentro que aporta el verano, las vecinas y vecinos que hablan en la calle y las pandillas que escuchan y comentan lo que ven. Es por eso que diversificamos espacios y estilos", concluye David Merseguer.