Raro: "Las demandas para Sagunt no deberían tener color político"
Los socialistas critican al PP y a Vox por tumbar también en les Corts las enmiendas presupuestarias para aumentar la inversión en Sagunt este año en casi 80 millones de euros
El rechazo en les Corts a la veintena de enmiendas presentada desde Sagunt para incrementar en cerca de 80 millones de euros la inversión autonómica en la ciudad para este año ha permitido a los socialistas criticar tanto al PP como a Vox.
Después de su voto en contra a la incorporación a las cuentas del Consell de nuevos centros educativos, la reforma del instituto Eduardo Merello o el traslado del consultorio del Raval, el portavoz municipal del PSPV, Javier Raro, apunta que "no pedíamos nada desmesurado. Al contrario, presentamos una propuesta comedida, realista y asumible por la Generalitat, centrada en cuestiones indispensables para garantizar los servicios públicos de nuestra ciudad. La mayoría son compromisos adquiridos que acumulan años de retrasos y siguen sin presupuestarse".
Sin color político
El también secretario general del PSPV de Sagunt insiste en que estas demandas "no deberían tener color político. Son peticiones de mínimos que generan consenso entre todas las fuerzas, salvo PP y Vox. Es incomprensible que se negaran a apoyarlas en el pleno municipal y ahora vemos cómo sus grupos parlamentarios las han acabado de tumbar en les Corts".
Frente a las reclamaciones desde Sagunt, Raro lamenta que "7 millones es todo lo que quieren invertir en nuestra ciudad. Una miseria que no responde al nivel de crecimiento que estamos viviendo", tanto desde un punto de vista demográfico y económico. Cada vez más cerca de los 75.000 habitantes y con empresas implantadas como Mercadona, Tempe, Inditex o PowerCo, el socialista apunta que esta situación "plantea muchas oportunidades, pero también supone una mayor presión sobre los servicios públicos y las infraestructuras, especialmente en educación y sanidad".
Reclamaciones
En este sentido, las peticiones desde Sagunt abarcan desde 20 millones para dos colegios, 15 millones para un nuevo instituto o 13,5 millones para la reforma del centro de FP de Merello hasta la creación de nuevas líneas de enseñanza pública, además de obras de accesibilidad y climatización en los centros educativos.
La movilidad urbana entre Sagunt y el Port mediante lanzaderas, la prevención de inundaciones con un tanque de tormentas, la rehabilitación de la Nau o la remodelación de la fachada marítima son otros de los proyectos que tendrán que esperar.
Compromiso
Raro se compromete a que "continuaremos haciendo nuestra parte, reforzando los servicios públicos que dependen del ayuntamiento. Pero también seguiremos presionando a la Generalitat para que cumpla con nuestro municipio".
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