Regresa el Almardà Fest con una gran diversidad de actividades

Regresa una de las fiestas más esperadas por los ciudadanos del Almardà con el Almardà Fest 2026. El evento se celebrará este fin de semana, de la mano de la asociación Almardà Viva con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular. El programa consiste en diversas actividades de ocio que combinarán la gastronomía, las tradiciones y la música.

Las celebraciones arrancarán el viernes, 31 de julio, a las 18 horas con la colocación de banderines y la decoración del parque de la calle Paiporta. A las 19 horas habrá un taller de farolets en el que cada persona que lleve su sandía podrá decorarla de la manera típica. Media hora más tarde, a las 19.30 horas, se ofrecerá un taller de batucada de la mano de la escuela de percusión Borumbaia. Por la noche, de 21.30 a 23 horas tendrá lugar una cena de sobaquillo y, para terminar, hasta la 1 de la madrugada, se animará el evento con el concierto de Batería Baja, patrocinado por La Siesta.

Acto en el ayuntamiento. / Ayuntamiento de Sagunt

El sábado, 1 de agosto, a las 19.30 horas empezará el concurso de paellas, para el cual hay plazas limitadas y la inscripción costará 10 euros. Luego a las 23 horas y hasta la 1 de la madrugada actuará la Banda Genz. Ya el domingo, 2 de agosto, a partir de las 18.30 horas habrá hinchables de agua y fiesta de la espuma y a las 19 horas se ofrecerá horchata, fartons y donuts para el vecindario hasta fin de existencias. Las fiestas pondrán el cierre al día a las 22 horas.

"Espacios de encuentro, convivencia y participación"

"Las fiestas son, sobre todo, espacios de encuentro, convivencia y participación", manifiesta la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez. "Desde el ayuntamiento queremos acompañar y respaldar el trabajo que realizan las entidades y las personas que hacen posible que Almardà tenga también su propio espacio dentro de nuestras fiestas, con una programación que anime las calles", agrega.

"Nuestro compromiso es que la actividad festiva llegue a todos los rincones de la ciudad y que cada núcleo pueda disfrutar de propuestas de calidad", añade. "En Almardà esa colaboración se traduce este año en dos actuaciones que esperamos que sean disfrutadas por muchas personas y que contribuyan a hacer de estas fiestas unos días especiales", concluye Sánchez.