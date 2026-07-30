Sagunt dedicará 20.000 euros al año al mantenimiento de la Senda Blava

El Ayuntamiento de Sagunt ha dado luz verde a la modificación del contrato suscrito hace poco más de un año con Pavasal para el mantenimiento y renovación de las obras públicas. Con una duración de tres años, este servicio se concedió por más de 2,6 millones de euros, a los que ahora se añaden otros 60.000 euros para hacerse cargo de las tareas de conservación de la Senda Blava que une los paseos marítimos del Port de Sagunt y Canet d’en Berenguer.

Esta maniobra responde al requerimiento elevado desde la delegación municipal de Medio Ambiente para que se incluyera en el contrato general los movimientos de tierras, la redistribución de materiales, la reposición de los elementos de señalización, la conservación de los espacios peatonales, así como el mantenimiento de los elementos de madera y el mobiliario urbano de esta vía, que ya ha sufrido daños en varios episodios tormentosos.

Peligros

Paseantes por la Senda Blava entre el Port y Canet. / Daniel Tortajada

Este acuerdo se adoptó en una reciente junta de gobierno del Ayuntamiento de Sagunt y también recoge los peligros a los que se enfrenta la Senda Blava, que hacen necesario este mantenimiento. Según admite el expediente, "su elevada exposición al medio marino provoca deterioros recurrentes, agravados tras la borrasca Harry", entre los que destacan «la erosión y pérdida de material en el talud hacia el mar, con riesgo de hundimiento si no se actúa, el transporte de material de norte a sur y el deterioro de traviesas, captafaros, cartelería y otros elementos auxiliares».