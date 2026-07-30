Sagunt dice adiós a sus fiestas para arrancar el 40 aniversario de las peñas

Sagunt despide sus fiestas patronales después de más de 20 días de actos que arrancaban el 4 julio con los torneos deportivos.

El broche de oro se pone la tarde de este jueves con la celebración de los Santos Patronos, Abdón y Senén y su solemne procesión a partir de las 20 horas a la que acuden las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt y sus respectivas Cortes de Honor. Una cita en la que no falta la popular subasta de cestas de fruta. La jornada tenía previsto finalizar con una 'mascletà' nocturna a cargo de PiroAlpa, que ha sido suspendida. "Hemos recibido comunicación del 112 de la Comunitat Valenciana indicando la imposibilidad de realizar cualquier lanzamiento de pirotecnia mientras se mantenga la alerta de nivel 3 por riesgo extremo de incendios forestales", informaba el presidente de la Federación de Peñas, Ricardo Melià en un comunicado.

La gente espera su turno para coger olla. / Roberto Martínez

Noche de ollas

Uno de los días centrales de las patronales de Sagunt tuvo lugar este miércoles con el sopar de ollas (calderas), que reunió a miles de personas en la Plaza Cronista Chabret. Una velada en la que se llegaron a repartir casi 8.000 raciones de este plato típico que degustaron vecinos y vecinas de la localidad además de invitados, en una noche donde la fiesta y el buen ambiente fueron los protagonistas.

Tras la cena, comenzó el espectáculo, que arrancaba con la entrega de premios de los torneos deportivos y la cabalgata para dar paso a un bingo que sirvió para calentar motores antes de la llegada de la actuación de la orquesta Nueva Alaska que hizo vibrar al público asistente.

Las charangas animaron la noche / Roberto Martínez

Aniversario

Tambien hubo momento para los parlamentos. El primero en hablar fue el presidente de las peñas, Ricardo Melià, quien tuvo palabras de recuerdo para los vecinos de Castellón ante el grave incendio. Meliá agradeció el trabajo de su comisión, la colaboración de patrocinadores y la entrega del gobierno local, en especial la dedicación y el esfuerzo de la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez. También recordó las dificultades que ha habido dadas las altas temperaturas, pese a las cuales, todo se ha desarrollado con normalidad. Melià dio entrada también al 40 aniversario de las peñas de Sagunt que se celebrará en el 2027.

Un momento de la entrega de premios / LEVANTE-EMV

El alcalde fue el encargado de cerrar, con un discurso muy positivo en el que destacó el buen comportamiento y la ausencia de peleas, valorando el importante dispositivo de seguridad y la labor de la Policía Local.

Las fiestas de Sagunt dicen adiós para dar paso a las del Port, que este viernes arrancan con música.