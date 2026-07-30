Sagunt presume del Centro de Formación Morvedre III

Una delegación municipal, encabezada por el alcalde, Darío Moreno, visitó esta semana el Centro de Formación Morvedre III del Port de Sagunt, unas "instalaciones modernas versátiles y plenamente equipadas para ofrecer a la ciudadanía cursos de formación". La delegación, que completaron los concejales de Promoción Económica, Raúl Palmero; Personal, María José Carrera; así como Contratación, Javier Raro, recorrió las cuatro aulas formativas del inmueble.

El Centro de Formación Morvedre III se encuentra en el rehabilitado edificio del antiguo matadero municipal de la avenida de L’Advocat Fausto Caruana, espacio que fue habilitado a través de una inversión cercana a los 400.000 euros cofinanciada en un 50 % por el Fondo FEDER-EDUSI de la Unión Europea.

La delegación viendo la formación impartida en las aulas. / Ayuntamiento de Sagunt

Apuesta por formación continua

El centro está estructurado en tres aulas de 45 m2 equipadas con pizarras digitales y ordenadores portátiles con conexión de banda ancha a internet. También dispone de un aula-taller de 150 m2, una sala destinada al profesorado y despachos para el personal directivo y administrativo. En estas instalaciones se imparten cursos acreditados por parte de Labora, así como acciones formativas internas dirigidas a los distintos servicios municipales. Este tipo de espacios refuerzan la apuesta del ayuntamiento por la formación continua, la mejora de la empleabilidad y la cualificación profesional para la ciudadanía.

Moreno manifestó que la ciudad "está viviendo una transformación económica", que va a exigir perfiles profesionales muy diversos: "La formación es la herramienta que permite que ese crecimiento llegue a vecinos y vecinas. Es muy satisfactorio ver que la rehabilitación del antiguo matadero como Centro de Formación para el Empleo ya nos está permitiendo cumplir con esta función".