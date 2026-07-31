Conoce el calendario de las fiestas más esperadas en el Port de Sagunt

El Port de Sagunt se prepara para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales, que se extenderán del 1 al 15 de agosto. La programación, diseñada por la Federación de Peñas junto con la concejalía de Fiestas y Cultura Popular, está llena de actividades infantiles, musicales, festivas y taurinas, entre otras.

Previamente a la 'xopà' y el pregón, este viernes, 31 de julio, se inaugurará el recinto ferial, a cargo de la peña El Bocata, a las 20 horas, con fuegos artificiales incluidos. Ya por la noche será el turno del tecnoflamenco con el concierto de Jesule Fernández y la actuación de Marsal Ventura.

Ya el sábado, 1 de agosto, las peñas y la ciudadanía se concentrarán a las 23.15 horas en la rotonda de Periodista Azzati con la avenida Camp de Morvedre para recorrer, junto con una charanga y un 'correfoc', las calles hasta la Tenencia de Alcaldía, donde se llevará a cabo el chupinazo y la 'xopà' a partir de la medianoche, a cargo de la peña La Palmereta. Este año, el pregón lo hará el CD Acero.

Toros y música como protagonistas otro año más

Los festejos taurinos se desarrollarán desde el sábado hasta el lunes 10, con ganaderías como Fernando Machancoses, El Saliner o Hermanos Bellés.

Imagen archivo de las fiestas de Port de Sagunt. / Roberto Martínez

Las noches estarán amenizadas con música de orquestas y discomóviles. Actuarán en el recinto ferial del Port de Sagunt las orquestas Invictus, Wanda, Valparaíso, Evasión, Atlántida, La Flama y Mónaco Party. El ayuntamiento organiza directamente tres de ellas.

Cierre a las fiestas con un premio especial entre medias

Otras fechas que los festeros deben marcar en su calendario con el domingo 2, que será el tradicional concurso de paellas; el miércoles 5 con la jornada infantil, incluidos 'xupinazo', hinchables acuáticos y más actividades; el jueves 6, que será la cabalgata del humor; el miércoles 12, el Día del Mayor; así como el jueves 13, con el musical infantil 'El libro de la selva' y un concierto tributo a Joaquín Sabina.

Finalmente, el sábado 15 de agosto se llevará a cabo la Travesía a Nado y las esperadas Red Bull Cucañas, que este año cuentan con la colaboración de la conocida marca de bebidas energéticas y que ofrecerá al campeón o campeona dos entradas para el Gran Premio de Motociclismo de la Comunitat Valenciana desde la Grada Álex Márquez del circuito de Cheste. A la medianoche, el recinto ferial pondrá el broche de oro con el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales.