Cuenta atrás para eliminar el peligro de las redes residuales y pluviales de un PAI de Sagunt en plena expansión
Aigües de Sagunt y CCSA firman el contrato de casi 1,1 millones de euros para terminar las conexiones de los sistemas hídricos que se quedaron pendientes en las obras de urbanización
Aigües de Sagunt y Canalizaciones Civiles SA (CCSA) firmaron hace unas semanas el contrato de casi 1,1 millones de euros para que la segunda se haga cargo de los trabajos de conexión de los colectores de salida de aguas pluviales y residuales del Macrosector III Fusión. Se abrió entonces un plazo que ya ha bajado de los tres meses para que esta área de expansión entre los núcleos de Sagunt y el Port deje atrás la ineficiencia y peligrosidad para la población de estos sistemas, después de que el agente urbanizador dejara inacabados los trabajos hace años.
Concretamente, las carencias en el saneamiento obligaron a conectar, provisionalmente, el último punto de esta canalización a la red más próxima mediante bombeo. Mientras, la evacuación de lluvias se produce en un campo, generando una balsa natural estancada, que ocasiona malos olores. Los nuevos colectores, cuyos diámetros oscilarán entre los 500 y los 1.400 milímetros, tendrán una extensión de 273 metros para aguas residuales y 260 metros para las pluviales. En ambos casos, las profundidades de su instalación oscilarán entre los 4 y los 5,5 metros.
Drenaje urbano sostenible
Además, el desagüe de las precipitaciones se completará con un sistema de drenaje urbano sostenible. El proyecto también contempla la instalación de tres separadores con capacidad de caudal máximo de tratamiento 600 litros por segundo, con el fin de eliminar sólidos suspendidos, hidrocarburos, metales pesados y nutrientes adheridos a sedimentos, flotantes y otros elementos que alteren la calidad de aguas.
Pozos
Las obras también prevén 14 nuevos pozos entre ambas redes, uno de los cuales, justo el anterior a la conexión con el colector general del Palància, dotado de una válvula antirretorno para impedir el ingreso de efluentes exteriores a la red.
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