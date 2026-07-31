¿Dónde van a estudiar nuestros jóvenes? Sagunto se queda sin aulas

Las aulas en barracones prefabricados llegarán a nuestra ciudad este septiembre. El IES Altos Hornos, un centro completamente nuevo que abrió sus puertas en 2023, ya ha quedado pequeño apenas 3 años después de su inauguración. Lo que puede parecer una anécdota o un hecho aislado es en realidad la última expresión del principal problema que tiene nuestra comunidad educativa: la falta de plazas.

Los datos de los últimos informes técnicos del departamento de Educación del ayuntamiento son contundentes. A finales de julio, antes incluso de finalizar el proceso extraordinario de matriculación y antes de que llegue el importante volumen de alumnado sobrevenido, numerosos centros educativos ya han agotado prácticamente todas sus plazas.

El problema tiene una explicación evidente: Sagunto crece mucho más rápido que su red de infraestructuras educativas. La Generalitat, que es la administración competente, es conocedora de esta realidad y, aun así, no hace nada. Su respuesta sigue siendo la misma que hace años, abrir grupos de forma improvisada cuando ya ha comenzado el curso. Un ejemplo muy claro lo vimos el curso pasado, cuando nos habilitaron 8 unidades de golpe, 8 unidades que perfectamente pueden ser un nuevo colegio.

Cuarto de Primaria

El ejemplo más alarmante se encuentra en 4º de Primaria. En todo la ciudad únicamente existen siete plazas vacantes, cinco en el núcleo histórico y dos en el Puerto de Sagunto. Siete plazas para una ciudad de más de 74.000 habitantes que continúa creciendo y que cada año recibe cientos de nuevas familias.

Una protesta educativa durante el pasado curso en el Port de Sagunt. / Levante-EMV

La situación no afecta únicamente a ese curso. En muchos colegios de Infantil y Primaria existen niveles completos o con una única plaza disponible, una realidad que se repite tanto en Sagunto como en el Puerto. Y aquí todavía falta por incorporar la escolarización sobrevenida. Desde 2021, se ha duplicado, pasando de 430 solicitudes extraordinarias a mover cifras próximas a las 900 incorporaciones anuales, una presión que ningún sistema educativo puede absorber sin ampliar infraestructuras.

Esto es insostenible y las cifras lo muestran claro: este modelo ha llegado a su límite. Incluso la concertada se ve incapaz de absorber la demanda, un argumento que repiten una y otra vez. Actualmente, estos centros solo disponen de 12 plazas en nuestro municipio.

Necesidades

La planificación autonómica actual contempla la "construcción" de un único CEIP (va entrecomillado, porque el presupuesto es de 50.000 euros, claramente insuficiente para crear un colegio desde cero). Desde el ayuntamiento consideramos que esa previsión es claramente insuficiente. Los datos demuestran que necesitamos dos nuevos colegios públicos de Infantil y Primaria, uno en el núcleo de Sagunto y otro en el Puerto de Sagunto, para responder al crecimiento demográfico actual y al previsto para los próximos años.

Pero la reivindicación no termina ahí.

Anticipación imprescindible

Ese alumnado que hoy llena las aulas de Infantil y Primaria será, en pocos años, alumnado de Secundaria y Bachillerato. Si la presión ya es evidente en los primeros niveles educativos, resulta imprescindible anticiparse y planificar también la enseñanza secundaria. Por ello, reclamamos igualmente la construcción de un nuevo instituto de Educación Secundaria y Bachiller, una infraestructura necesaria para que los barracones del IES Altos Hornos sean los únicos que lleguen a nuestra ciudad.

La verdadera pregunta

La cuestión ya no es si Sagunto crecerá. Sagunto ya está creciendo. La verdadera pregunta es si la Conselleria de Educación y la Generalitat Valenciana van a querer y van a ser capaces de acompañar ese crecimiento con servicios públicos suficientes. De lo contrario continuarán asfixiando a nuestra ciudad y castigando a nuestros niños, niñas y jóvenes sin una educación pública y de calidad en condiciones.