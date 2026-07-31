Iniciativa Porteña reabre el debate sobre la construcción de una piscina de verano en el Port

La construcción de una piscina de verano en el Port de Sagunt volverá a ser centro de debate en el pleno municipal. Iniciativa Porteña presentará en la sesión de agosto una moción para impulsar esta infraestructura, una reivindicación que la formación considera histórica y que, según defiende, permitiría equiparar al núcleo porteño con otros municipios del Camp de Morvedre que ya disponen de este servicio.

El portavoz de IP, Eduardo Márquez, sostiene que el Port, con una población que "roza los 50.000 habitantes", continúa sin contar con una piscina al aire libre. "Estamos hablando de una población que sigue sin disponer de una instalación de estas características para todas las familias", afirma.

Un modelo similar al de Sagunt

La propuesta apuesta por construir una instalación inspirada en la piscina del pabellón René Marigil de Sagunt, levantada sobre una parcela de alrededor de 6.000 metros cuadrados, combinando el servicio público con una concesión administrativa para la explotación de servicios complementarios. La formación plantea que el recinto disponga de vestuarios, zonas de descanso y un servicio de cafetería o bar, con el objetivo de ofrecer un espacio destinado al ocio durante los meses de verano.

IP considera que la disponibilidad de suelo no supone un impedimento para el proyecto. En este sentido, apunta a la existencia de parcelas de dimensiones similares en las inmediaciones del cementerio y en otros puntos del Port. "No estamos planteando una propuesta irrealizable. En el Puerto existen terrenos adecuados para albergar una instalación de estas características. Lo que hace falta es voluntad política para ponerla en marcha", señala Márquez.

Una demanda vecinal

La formación recuerda que buena parte de los municipios del Camp de Morvedre cuentan con piscinas municipales al aire libre y considera que el Port debería disponer de un servicio similar. Además, asegura que la construcción de esta infraestructura es una de las peticiones que más reciben tanto en su sede como a través de las redes sociales. A su juicio, la piscina serviría como alternativa de ocio durante el verano y como refugio climático ante las altas temperaturas.

Con esta iniciativa, los segregacionistas buscarán el respaldo del resto de grupos municipales para que el ayuntamiento inicie los estudios necesarios que permitan valorar la construcción de una piscina municipal en el Port de Sagunt.