Las "palomas blancas" vuelven a dar un mensaje de paz en la inauguración de Sagunt Escena

Las palomas blancas volverán a tomar las calles de la Ciutat Vella de Sagunt. Coincidiendo, este sábado, con la inauguración de Sagunt a Escena, el colectivo de mujeres artistas La Tira de Dones impulsará una acción en favor de la paz, con la que espera llenar el Teatro Romano de un mismo gesto simbólico: cientos de personas abanicándose con una paloma blanca. El evento ha sido organizado por "más de una veintena de integrantes del colectivo, junto a otras personas que se han sumado a la iniciativa", asegura Inma Ortega, integrante de La Tira de Dones

Comienzo del acto

La performance comenzará a las 21 horas, en la subida al Castillo. Allí se podrán repartir hasta 1.000 palomas de cartón, inspiradas en la obra de Henri Matisse, para los que accedan al Teatro Romano. El objetivo es que los asistentes utilicen estas palomas como abanicos durante la representación y crear una imagen conjunta de rechazo a la guerra. "La imagen de todo el mundo abanicándose con una paloma por la paz puede quedar impactante", explica Ortega.

Balcón y ventana del ayuntamiento lleno de palomas blancas. / Tira de Dones

La acción da continuidad al proyecto Palomas por la Paz, que el colectivo inició el pasado año con una concentración y una cacerolada y que ha continuado durante los últimos meses con exposiciones en la Capellà Pallarés y la Casa Municipal de Cultura del Port de Sagunt, además de la colocación de centenares de palomas en balcones, ventanas y distintos espacios de la Ciutat Vella, del ayuntamiento y de varios rincones no solo de Sagunt, sino también de la comarca.

Mensaje de paz

Para hacer posible esta nueva intervención artística, las integrantes del colectivo han financiado "buena parte del proyecto mediante la venta de obras y las aportaciones recibidas durante sus exposiciones", afirma Ortega. Además, añade que" por otra parte, hemos recibido un poco de ayuda del ayuntamiento".

Con esta iniciativa, La Tira de Dones busca aprovechar uno de los principales acontecimientos culturales del verano para lanzar un mensaje de paz y convertir al público de Sagunt a Escena en parte activa de una acción colectiva de sensibilización frente a los conflictos bélicos.