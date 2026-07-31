La sobrepoblación de conejos frena en seco nuevos cultivos de Sagunt

La sobrepoblación de conejos que padece Sagunt se ha convertido en un grave problema para los agricultores de la zona, que ven como la plaga está impidiendo la implementación de nuevos cultivos. Además de que "se hace complicado" aventurarse con nuevas plantaciones de cítricos, la apuesta por otros productos agroalimentarios también está siendo difícil, según explica el presidente de AVA-Ascosa Sagunt, Pere Peruga.

Uno de los ejemplos ha sido el intento de que la chufa cale en este territorio y, de momento, los conejos han dado al traste con parte de este proyecto al comerse plantas y semillas. Una situación similar está ocurriendo con aquellos que apuestan por nuevas variedades de cítricos, ya que "los plantones son muy sensibles a los daños que generan estos animales", que roen la corteza provocando la muerte del árbol. Este escenario se está convirtiendo en demasiado habitual en la comarca.

Plantación de chufa afectada por los conejos / LEVANTE-EMV

Limitaciones en la caza

Aunque la plaga está decretada y se extiende por las principales partidas de Sagunt, como Gausa, Montíver y la Vila, hay zonas donde "es un escándalo la cantidad de animales que hay. Tenemos un exceso de fauna salvaje", insiste Peruga. Los conejos se pueden ver ya en las zonas urbanas, en entornos de montaña, cruzando carreteras o en zona verdes.

A este problema se suman también las limitaciones de los cazadores, que, aunque la veda para la caza con garrote y perros está abierta desde el pasado 19 de julio, las altas temperaturas, que han llevado a decretar la emergencia de nivel 3, han impedido que el colectivo pueda ejercer esta actividad, que viene aliviando la población de conejos en la zona. "No hemos salido al monte a cazar por responsabilidad, hay que evitar riesgos a toda costa", explica el presidente de la Sociedad de Cazadores de Sagunt, José Manuel Tomás.

Sí que lo han hecho en parte de la huerta de Sagunt, "pero de manera muy puntual". Y es que, "cuando hay cultivos, tenemos que ir con mucho cuidado para no generar daños en las infraestructuras -riego por goteo principalmente- o en los propios árboles", afirma.

Esto en cuanto a los campos que están en producción, en aquellos que están abandonados, la situación se complica todavía más. "Si la propiedad está perdida, es imposible trabajar con un hurón. Las madrigueras están rodeadas de maleza y el animal no puede acceder", explica, sobre un escenario para el que se busca trabajar de manera conjunta. "En este caso, sería de gran ayuda que el ayuntamiento obligara a los propietarios de campos abandonados a que los limpien, porque, además de ser un foco de problemas, también suponen un obstáculo para la caza".

Cazadores en plena faena en Sagunt / LEVANTE-EMV

Solución a tres bandas

Ante esta coyuntura, se quiere abordar el problema a tres bandas: cazadores, agricultores y administración local. Un trabajo conjunto con el que se persigue buscar soluciones a este grave problema de la plaga de conejos. Tanto los cazadores como los agricultores consideran necesario mantener contacto con el ayuntamiento y, si fuera necesario, no se descarta una mesa de trabajo para tratar de dar salida a esta complicada situación.

Por su parte, la concejala de Agricultura, Ana María Quesada, comenta que "hay una estupenda relación tanto con los agricultores como con los cazadores y, desde luego, la mano está tendida para ver en qué se puede colaborar y qué se puede hacer", adelanta a Levante-EMV. Sin embargo, recuerda, que en muchos de estos puntos, la competencia es de la Generalitat, que también debe ser parte en la solución al problema, puntualiza.