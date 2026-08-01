Benavites: La romería más especial de Morvedre cumple sus 25 años con indulgencia plenaria
La puerta de la iglesia se abrirá este domingo y permitirá perdonar los pecados de quienes la transiten
Anna Biosca
"Benavites els pobles convida a cantar l'Aurora per camins germans, cantarem a la llum i a la vida i a Nostra Senyora, la flor de les Valls. Veniu a cantar que perdons i molt plena indulgència avui a Benavites haureu de guanyar». Este es el cántico entonarán este domingo en Benavites los participantes en la Romería de Benicalaf, ataviados con su caña y dispuestos a disfrutar del alba en un camino de peregrinación por la Vall de Segó que cumple este año sus bodas de plata.
Si bien el primer domingo de agosto es desde hace 25 años la cita definida para la Romería a Benicalaf, en esta ocasión la conmemoración de su aniversario es aún más significativa ya que el 2 de agosto se celebra la Mare de Déu dels Àngels; un día que permitirá a los romeros y a cuantos acudan al templo parroquial de Benavites ganar la indulgencia plenaria y ver perdonados sus pecados, ya que en la celebración litúrgica de las 7 horas se prevé la apertura de la puerta santa.
A las 4 de la madrugada la marcha arranca desde Benavites. Allí, la comisión Amics de Benicalaf velará un año más por el buen desarrollo del acto. La llegada a la parroquia dels Sants Joans de Faura dará paso al tradicional recorrido por Sant Gil de Benifairó, Sant Miquel de Quart y Santa Ana de Quartell.
Las campanas de los templos de les Valls resonarán al paso de una romería que congrega a fieles, amantes del entorno de la Vall y curiosos que optan por descubrir la particularidad de la propuesta. Deambular entre campos, recorrer los municipios de les Valls y gozar de la caminata con el acompañamiento de la salida del sol suele generar empatía y admiración entre los romeros, que llegarán a Benavites dispuestos a gozar de su merecido desayuno y posterior momento de recogimiento litúrgico.
La romería seguirá hasta el templo dedicado a Sant Jaume, una cita que año tras año ha articulado la Asociación Amics de Benicalaf, un colectivo que pretende recuperar el legado arquitectónico, histórico y cultural del lugar del mismo nombre y que, en su día, fue uno de los poblados originarios de la Vall de Segó.
Bendición de los términos
Con la llegada de la Mare de Déu dels Àngels hasta Benicalaf, justo ante la portalada de acceso al templo de Sant Jaume, se desarrollará la bendición de los términos municipales, un símbolo de protección de las cosechas. Una vez más, la Associació d’Amics de Benicalaf dinamizará el almuerzo de los participantes en la jornada.
El alcalde de Benavites, Carlos Gil, ha reconocido la importancia de romería y su apoyo firme a la vertebración social en les Valls.
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