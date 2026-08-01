El Marjal dels Moros de Sagunt da la bienvenida a una veintena de galápagos europeos

El Marjal dels Moros de Sagunt fue el enclave elegido para la reintroducción de una veintena de galápagos europeos (Emys orbicularis), con el objetivo de recuperar esta especie autóctona amenazada. La acción ha estado impulsada por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, junto con la Fundación Bioparc, y se enmarca en el convenio de colaboración entre ambas entidades para la conservación de la fauna autóctona y la sensibilización ambiental.

En la liberación de los animales participaron niñas y niños de la escuela de verano de Bioparc València, que tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de conservación que se desarrolla para proteger esta especie. Estas acciones se producen en paralelo a otras iniciativas para reducir la población de especies invasoras como el galápago exótico.

Proceso de liberación de las crías

La suelta culminó un proceso de cría y desarrollo especializado, que busca aumentar la supervivencia de los galápagos antes de su regreso al medio natural. Para ello, durante sus primeras etapas de vida, los ejemplares permanecieron bajo cuidados técnicos en Bioparc Valencia y en el Acuario de Gijón, donde recibieron seguimiento veterinario hasta alcanzar el tamaño adecuado para su reintroducción.

Galápago europeo. / GVA

El proyecto combina la cría controlada con la liberación en humedales adecuados, reforzando las poblaciones silvestres y promoviendo la sensibilización sobre la biodiversidad y la tendencia responsable de animales, según precisa la Generalitat en un comunicado.

Actuaciones para preservar la biodiversidad y la protección de las especies nativas

Esta actuación forma parte del convenio de colaboración entre la Generalitat y la Fundación Bioparc. El acuerdo incluye líneas de trabajo centradas en especies de agua dulce y fauna urbana y periurbana, mediante acciones de recuperación de poblaciones y protección de hábitats.

Paralelamente, al trabajo conjunto con la fundación, la conselleria desarrolla actuaciones para preservar la biodiversidad y la protección de las especies autóctonas. Entre ellas destacan los programas de control y la retirada de especies invasoras, como los galápagos exóticos de los humedales de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de reducir su impacto sobre la fauna y favorecer la recuperación de especies amenazadas.

Estas acciones se complementan con seguimientos, conservación de hábitats y sensibilización ciudadana para prevenir la introducción de especies invasoras y fomentar la protección del patrimonio natural.