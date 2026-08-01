Tirón de orejas al departamento de salud de Sagunt por su falta de transparencia

El Consell Valencià de Transparència (CVT) ha dado un tirón de orejas al departamento de salud de Sagunt por denegar cierta información que había reclamado la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO en el Camp de Morvedre. Su secretaria general, Minerva Almor, explica que "hablamos de datos que afectan directamente a la calidad asistencial y a las condiciones laborales", a los que, además, los sindicatos tienen un "derecho reforzado" de acceso por su función fiscalizadora.

Las solicitudes se empezaron a presentar en febrero de 2025, cuando el sindicato se interesó por "los listados de ocupación del personal, de todas las categorías profesionales y en todas las situaciones (personal fijo, interino, sustituto, comisiones de servicio, reingresos provisionales, adscripciones funcionales, acúmulo de tareas, contratos de guardias, etc.), incluyendo los nombres y apellidos". Unos meses después también pidió información sobre "las listas de espera media en Atención Primaria, por cupo y centro de salud, así como en consultas externas y el centro de especialidades del departamento de salud de Sagunt, desglosados por especialidades y meses".

Datos reservados

CC OO señala al área sanitaria de Sagunt por "intentar denegar el acceso a la información", bajo el argumento, según la primera respuesta, de que "son datos reservados para el equipo directivo y las personas autorizadas por esta gerencia con cargos de gestión y responsabilidad, sin que exista una obligación legal específica para su difusión pública", en el caso de la demora asistencial.

Gerente del departamento de salud de Sagunt, Ana Peiró, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Sobre el personal, la justificación era que ya facilita a la junta de personal los listados de contratación por centros de gestión, denominación y número del puesto, nombres y apellidos, fecha de alta y fecha de la baja. Además, de forma trimestral, se comparten los listados de ocupación de la totalidad de la plantilla y semestralmente se hace lo propio con el personal orgánico, según modalidad asistencial, centro de gestión, denominación del puesto y especialidad, "si procede".

Legislación

Sin embargo, el Consell de Transparència se basa en la Ley 1/2022 de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana; la Ley 9/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; así como en el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos para reconocer el derecho del sindicato a acceder a la información reclamada. Así, insta a la Conselleria de Sanitat a que, en el plazo de un mes, facilite los datos a CC OO.

Almor apunta que "la transparencia no puede depender de la voluntad de quien gestiona una administración pública. Nuestro compromiso seguirá siendo utilizar todas las herramientas legales para garantizar que esa información pueda ser conocida, analizada y fiscalizada". Por su parte, el secretario general de CC OO en el Camp de Morvedre, Sergio Villalba, apostilla que "una sanidad pública fuerte requiere decisiones basadas en datos verificables".

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Garantías

Desde el sindicato no se resisten a recalcar que la finalidad de sus actuaciones "no es generar confrontación, sino garantizar que la planificación sanitaria pueda evaluarse con criterios objetivos y que las decisiones que afectan a pacientes y profesionales se desarrollen con la máxima transparencia".