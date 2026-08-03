Arranque de récord en las las fiestas del Port de Sagunt y con varios "revolcones"

Las fiestas patronales del Port de Sagunt arrancaron con el Tro d'avís "más multitudinario de los últimos tiempos". Así lo avanzaba a Levante-EMV el presidente de la Federación de Peñas de Port de Sagunt, Manel Rubio, quien afirmaba que se llegaron a contabilizar cerca de 10.000 personas en el recinto ferial el pasado sábado en el pistoletazo de salida a los festejos.

Tro d'avís en Port de Sagunt / Ayuntamiento de Sagunt

"La avenida Camp de Morvedre era impresionante, no veíamos ni el principio, ni el final de tanta gente que había", contaba. Peñas, vecinos y visitantes no se quisieron perder esa llegada a la Tenencia de Alcaldía donde tuvo lugar ese inicio oficial de los festejos de la mano esta vez del Club Deportivo Acero. El disparo de la carcasa desató la euforia entre el público que no paró de saltar y cantar bajo un manto de agua desde el balcón del edificio consistorial. Una cita en la que tampoco faltaron el ya tradicional correfoc y el castillo de fuegos artificiales, así como las autoridades municipales encabezadas por el alcalde, Darío Moreno y la edil de Fiestas, Patricia Sánchez.

Gente en la avenida Camp de Morvedre para ir al Tro d'avís / Ayuntamiento de Sagunt

Un inicio de las fiestas que Rubio valoraba de "positivo" dada la alta participación. "El recinto estaba a tope de gente, nunca habíamos visto algo igual", decía además de destacar la ausencia de incidentes de consideración.

Revolcones

Entre estos últimos hubo varios revolcones a manos de los astados, un total de "seis sustos, que no pasaron a mayores, 4 en la noche del sábado y otros dos en las vaquillas del domingo. Todos ellos fueron atendidos en enfermería, sin más consecuencias, ya que muchos de los afectados volvieron a salir a la plaza. También hubo un par de peleas, según ha podido conocer Levante EMV, que "se disolvieron sin problemas" por parte de la Policía Local.

Sí que cabe reseñar la atención de varias personas en estado de embriaguez. Una de ellas apareció desnuda en el paseo marítimo, sobre las 04.00 de la madrugada, después de meterse en el agua con claros signos de haber ingerido alcohol y también hubo que atender a una joven de 15 años, que no requirió de traslado al hospital.

Un momento de las vacas del domingo / Federación peñas del Port

Otra de las citas relevantes fueron las paellas, de las que se cocinaron 62, con muy buen ambiente aunque con algo menos de aforo, ya que el cansancio del comienzo de los festejos pasó factura, como explicaba el presidente.

Noche de paellas / Ayuntamiento de Sagunt

Las fiestas continúan este lunes con exhibición de vaquillas a partir de las 18.45 horas y por la noche, con toros embolados y más vaquillas, aunque los amantes de la música podrán disfrutar de la orquesta Valparaiso. Para el martes, jornada taurina igual que la anterior durante la tarde y la noche, aunque la jornada finalizará con un macrofestival de DJ.

Uno de los días más esperados será el miércoles, 5 de agosto con El Tro d'Avís infantil en la Tenencia de Alcaldía a las 17 horas además de tarde de actividades para los mas pequeños. Los toros volverán por la noche y también las orquestas, en este caso, Evasión.