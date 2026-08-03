Varios ayuntamientos de Morvedre reciben más de 40.000 euros de ayudas

La Diputació de València vuelve a estar del lado de los municipios más pequeños de Morvedre. En esta ocasión, al otorgar una subvención a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y el buen gobierno. La comarca ha sido beneficiaria de un total de 44.500 euros, según el acuerdo aprobado en la junta de la institución provincial.

Las localidades que han sido beneficiadas son Benavites, Quartell, Benifairó de les Valls, Algímia d'Alfara y Petrés, con cuantías que oscilan entre los 6.000 y los 12.000 euros, menos en este último municipio de la Baronia, que recibe menos.

Fondos agotados

Pero no todos los pueblos de la comarca ha tenido la suerte de recibir esta ayuda. En este caso, los desafortunados han sido Estivella, Torres Torres, Albalat dels Tarongers y Algar de Palància, debido a que sus proyectos no tuvieron la suficiente puntuación para entrar entre los elegidos. Además, Petrés también vio rechazados dos de sus tres propuestas.

Acuerdos

Este programa de ayudas de la Diputació de Valencia está dotado con 700.000 euros y varios consistorios se han quedado sin esta inyección, bien por agotarse el crédito presupuestario, bien por no cumplir los requisitos establecidos.

Calle de Benifairó de les Valls. / Daniel Tortajada

Beneficiarios

Benavites, Quartell, Benifairó y Algímia han sido los municipios que han recibido un incentivo económico para fomentar la participación ciudadana a través de diversos proyectos. Entre todos ellos, la mejor puntuación ha sido para la 'Dinamización del Consejo de Asociaciones y proceso participativo para el estudio del turismo en Benavites'.

Por otro lado, las otras poblaciones que recibirán fondos en este programa los utilizarán para el desarrollo de presupuestos participativos, excepto Algímia, que se centrará en el plan de sostenibilidad del colegio Palància. Cada uno de ellos, ha logrado 6.000 euros, a pesar de las diferentes puntuaciones.

Por otro lado, en la modalidad de transparencia y buen gobierno repiten Benavites, Algímia y Quartell siendo beneficiados hasta en dos ocasiones en este apartado, debido a proyectos diferentes. La clave de la mayoría es la mejora, consolidación, optimización o actualización del portal de transparencia de sus respectivas administraciones municipales. Estas actuaciones les han otorgado un total de 6.000 euros a cada localidad. Petrés ha sido también recompensada con de 2.500 euros, por solo un proyecto.