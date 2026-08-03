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Herido un conductor al volcar su vehículo en Benavites

Los bomberos tuvieron que liberar al hombre de 46 años que quedó atrapado

Una ambulancia, en una imagen de archivo.

Una ambulancia, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

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Mónica Arribas

Mónica Arribas

Benavites

Un hombre de 46 años ha resultado herido este domingo tras salirse de la vía el vehículo que conducía y volcar en l'avinguda de les Valls, en Benavites.

El CICU ha recibido el aviso a las 10.50 horas para asistir a un hombre de 46 años que presentaba dolor generalizado y diversas contusiones.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Básico, que ha trasladado al hombre al Hospital de Sagunt.

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Además, se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, ya que el hombre había quedado atrapado. En concreto, han intervenido una dotación de Sagunt, un jefe de sector y un sargento.

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