Petrés recupera tras dos décadas la festividad de Gràcia de 1648

La festa de Gràcia de la Puríssima (también conocida como la fiesta de los casados) se recupera en Petrés después de años sin celebrarse. Durante más de dos décadas, la cita había perdido fuerza, pese a que sus orígenes se remontan a 1684. Sin embargo, a iniciativa de nueve parejas de casados, el espíritu festivo y de conmemoración ha vuelto al pueblo, gracias a la colaboración de todas las partes, desde la administración local, la parroquia y el vecindario. Entre este último se encuentra la comisión de toros que, como explicaban desde la organización, "ha facilitado mucho las cosas, ya que han esperado a que pasara la festividad para montar los cadafales".

Como se esperaba, la participación ha sido "extraordinaria, los actos han tenido una respuesta que esperábamos, lo que augura su continuidad".

Este empeño ha servido para rescatar también algunas de las tradiciones que habían quedado en el olvido, como son les Albaes, cuyas letras eran principalmente de agradecimiento para todas aquellas personas que durante años hicieron posible esta celebración, a" los que están y a los que no", explicaban. Un acto que antecede a la tradicional procesión de la virgen que, hasta ahora, había dejado de salir a la calle porque coincidía con la puesta en marcha del recinto taurino, con el que se volcaba la población. Ahora, sin embargo, la comisión de toros ha decidido esperar a que se celebrase el acto religioso para ponerse a la faena y así permitir que la festa de Gràcia pudiera poner su broche de oro.

Para la procesión, se recuperó la instalación del arco en la puerta de la iglesia así como el reparto de 'coques' y mistela que también se había perdido y que resultó todo un éxito de afluencia.

Todo se desarrolló como estaba previsto, excepto los fuegos artificiales que por cuestión de "responsabilidad" y las altas temperaturas decidieron no lanzar, comentaban.