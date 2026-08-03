Reclaman apoyo estatal y más valenciano en 'Sagunt a Escena'
Compromís ve insuficiente un 25% de las obras en valenciano
Compromís ha lamentado la "pérdida de prestigio" que viene sufriendo el Sagunt a Escena "pasando de ser considerado un festival internacional a actualmente un festival de verano, impropio de un monumento de la relevancia del Teatro Romano y de una ciudad como Sagunt”, señala la portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt, Maria Josep Pico.
Los valencianistas consideran que este importante evento de Artes escénicas "requiere de más inversión y de un presupuesto a la altura de grandes festivales de teatro clásico, como es el caso de Mérida, además de una mayor implicación por parte de las diferentes administraciones y de la iniciativa privada”, continúa Picó.
Otro de los puntos que han lamentado es la poca presencia del valenciano en el cartel, "cuatro espectáculos en valenciano", afirmaban y aunque valoran la vuelta del valenciano al Teatro Romano, recuerda que solo representa un 25% de las obras en el monumento histórico y continúa demandando una programación continuada a lo largo del año. “Desde Compromís consideramos que este año se ha producido un pequeño avance en cuanto a presencia del valenciano en la programación del Sagunt a Escena, pero insuficiente", afirman.
Programación continuada todo el año
Los valencianistas recuerdan que presentaron una moción en el pleno de febrero donde pedían una programación estable durante todo el año para el Teatro Romano de Sagunt, que fue aprobada por unanimidad. Maria Josep Picó destaca: “El Ministerio de Cultura tiene que jugar un papel relevante en el festival, tal y como hace en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde forma parte de la organización y participa activamente con una importante inyección económica”.
Además, a la hora de trabajar en una programación estable en el monumento, la portavoz pone el acento en “la participación y la implicación, tanto del Ajuntament de Sagunt, concretamente del departamento de Cultura, como de las entidades culturales y cívicas del municipio en la confección de la programación del mismo, sin olvidar la colaboración de establecimientos hosteleros y del ámbito del turismo”.
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