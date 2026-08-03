Regresa la II Clàssica Camp de Morvedre de ciclismo

La II Clàssica Camp de Morvedre - Estivella convertirá este martes 4 de agosto la localidad en el epicentro del ciclismo autonómico con la celebración del Campeonato de la Comunitat Valenciana Junior en ruta. La competición ha sido organizada por el Club Ciclista local y el evento contará con la participación de 135 ciclistas federados, que recorrerán una distancia de 101 kilómetros.

La recogida de dorsales será el mismo día de la carrera de las 8.30 a 9.30 horas. El pistoletazo de salida se dará en el Restaurante els Pins, a las 10 horas, donde los participantes se dispondrán a salir del municipio en dirección Torres Torres, para luego continuar cruzando otras localidades de la comarca como Algímía d'Alfara, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Gilet, Petrés y Albalat dels Tarongers.

El horario aproximado cuando se espera que los ciclistas crucen la meta es entre las 12.19 y 12.44 horas y el lugar de llegada será el mismo que el de inicio.

Restricciones de tráfico

Con motivos del paso del pelotón, varios municipios de Camp de Morvedre registrarán restricciones puntuales de tráfico. El Ayuntamiento de Algímia d'Alfara, entre otros, ya ha enviado un aviso con ciertas precauciones que se debe de tener durante el día de la competición: "Se ruega a los vecinos y dueños de animales que extremen las precauciones, así como colaboración con las indicaciones y restricciones de tráfico". Un mensaje extensible al resto de poblaciones que atravesará la prueba.