Cientos de fieles recorrieron al alba la Vall de Segó

El 25 aniversario de la Romería a Benicalaf congregó centenares de fieles en uno de los recorridos más participados de la historia. Benavites acogía la comitiva como anfitrión que, año tras año, cuida de los romeros y les ofrece el desayuno previo a la celebración litúrgica. En este caso, ofreció horchata y fartons para todos cuantos se unieron al canto de la Aurora por los caminos que transitan la Vall de Segó.

La eucaristía en la iglesia de la Mare de Déu dels Àngels oficiada por Joaquín Sarrión ofrecía este año la indulgencia para quienes atravesaran la puerta santa y con ello vivieran la celebración. Tras la misa, la comitiva aumentó para acompañar la imagen de la Virgen hasta la Iglesia de Sant Jaume de Benicalaf.

El trenet, el traslado de la Mare de Deu sobre un vehículo de tracción mecánica, y la música de 'la dolçaina i el tabal' completaron una comitiva que participó de la bendición de los términos; un rito religioso tradicional que vela por la intercesión de los santos de protección de las cosechas. Junto al templo de Sant Jaume, els Amics de Benicalaf ofrecieron, un año más el tradicional almuerzo para todos cuantos participaron de la romería.

Varios momentos de la romería a Benicalaf 2026 / Levante-EMV

El alcalde de Benavites, Carlos Gil, participó de la celebración y la localidad atavió a los romeros con la caña y un pañuelo conmemorativo del primer cuarto de siglo de la celebración.

Los participantes destacaron la fuerza de un acto que une el sentir de todos los municipios y parroquias de les Valls. Desde Benavites hasta Faura pasando por ermitas y templos que consolidan un recorrido que confluye en la salida del sol. El canto de la Aurora así lo reza en la proclamación de los participantes: «Benavites els pobles convida a cantar l'Aurora per camins germans, cantarem a la llum i a la vida i a Nostra Senyora, la flor de les Valls».