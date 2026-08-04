Herido un hombre por un astado durante las fiestas del Port de Sagunt

Los festejos taurinos de las fiestas patronales del Port de Sagunt se saldaron este martes con un hombre herido de unos 40 años que tuvo que ser trasladado al hospital.

Todo ocurrió a última hora de la tarde, cuando él estaba protegido entre los barrotes, citó a una vaca agitando una pierna y el animal le clavó una de sus astas a la altura de un gemelo.

Inicio de las fiestas del Port de Sagunt. / Rubén Soto

"Fue una puntada, pero requirió el traslado al hospital", explicaban desde la organización a preguntas de Levante-EMV, precisando que fue sobre las 21,05 horas cuando los servicios sanitarios tuvieron que intervenir para trasladarle en ambulancia.

Este obligado parón no impidió que luego se reanudaran los festejos. Ya por la noche, al gran ambiente se sumó un susto en el toro pero, en este caso, todo quedó en un revolcón "sin consecuencias", como apuntan las mismas fuentes. Es decir, lo mismo que ya ocurrió en los otros seis casos similares registrados durante el primer fin de semana de las fiestas, como informó este diario.