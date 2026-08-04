Luz verde a una obra demandada durante años en Sagunt

El área de Carreteras de la Diputación de València ha impulsado unas obras demandadas desde hace años en Sagunt: La mejora del Camí Vell de Terol, una de sus vías de montaña más transitadas. La junta de gobierno del organismo provincial ha reservado casi 900.000 euros, IVA incluido, para poder ejecutar esta actuación y, de hecho, la entidad ya la ha sacado a concurso público por un importe total de 819.217,17 euros. La intención del organismo provincial es que las obras puedan quedar adjudicadas durante 2026, con el objetivo de iniciarlas a principios de 2027, siempre que no haya imprevistos.

Más seguridad y más firme

La actuación permitirá mejorar un concurrido camino de unos 6,4 kilómetros que discurre íntegramente por el término municipal de Sagunt y, además de dar acceso al colegio San Vicente Ferrer, donde estudian cientos de escolares, conecta la CV-324 con la CV-320. De hecho, es la puerta de entrada a numerosas viviendas diseminadas ubicadas en zonas de montaña que son utilizadas tanto como residencia habitual como lugar veraneo, al margen de conectar la capital del Camp de Morvedre con Albalat dels Tarongers.

Esto ya hizo que el consistorio de Sagunt demandara hace tiempo a la diputación la mejora del cruce de este camino con el que une Petrés y la autovía A-7, lo que llevó al organismo provincial a ejecutar en 2021 una rotonda para que conllevó una inversión cercana al medio millón de euros y permitió reducir el riesgo de accidentes.

Ahora, el proyecto para el Camí Vell de Terol contempla el refuerzo y mejora del firme, la mejora del drenaje superficial y transversal, la adecuación de badenes, la limpieza de márgenes y cunetas, la mejora de accesos y la renovación de la señalización horizontal y vertical, además de elementos de balizamiento y contención. El plazo de ejecución estimado de las obras es de cinco meses.

Camí Vell de Terol. / Diputación de Carreteras de València

Una vía muy utilizada

La intervención pretende incrementar la seguridad vial, la comodidad de la circulación y la funcionalidad de un camino considerado de interés territorial, ya que da acceso, entre otros puntos, al colegio de la Fundación Santo Domingo, así como a distintas parcelas agrícolas y caminos.

"El Camí Vell de Terol es una vía muy utilizada por los vecinos de la zona y una conexión fundamental entre distintos núcleos residenciales, explotaciones agrícolas y servicios del entorno. Con esta actuación vamos a dar respuesta a una demanda histórica mejorando el firme, el drenaje y la seguridad de un itinerario que forma parte del día a día de muchas personas", destaca Reme Mazzolari, diputada del área de Carreteras.