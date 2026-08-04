Nuevos distintivos de calidad para la playa de Canet

La playa de Racó de Mar, en Canet d'en Berenguer, ha renovado los certificados ISO de Medio Ambiente y Accesibilidad, dos nuevos reconocimientos oficiales que vuelven a avalarla como "una de las playas de referencia de la Comunitat Valenciana", como aseguran desde el ayuntamiento.

La consultora OCA Global ha remitido ya al ayuntamiento la comunicación oficial en la que certifica que la playa cumple todos los requisitos para renovar ambas certificaciones, distintivos que se suman a otros ya obtenidos por el municipio, como la Bandera Azul, la 'Q' de Calidad Turística y la Bandera Qualitur.

El alcalde mostrando la playa y las banderas / Ayuntamiento de Canet

Más reconocimientos

"Para nosotros es una enorme satisfacción recibir esta noticia", ha señalado el alcalde de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni. "Con estas certificaciones podemos afirmar que nuestra playa reúne todos los principales distintivos que acreditan su calidad, su accesibilidad y su compromiso con el medio ambiente. Además, recientemente la Federación Valenciana de Municipios y Provincias también nos concedió el premio Bon Govern por nuestro proyecto de conservación y regeneración del litoral. Todos estos reconocimientos nos animan a seguir trabajando para mejorar cada año", añadió.

Como es habitual, Canet también ha renovado la 'Q' de Calidad Turística, otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Este distintivo, de ámbito nacional, se suma a la Bandera Qualitur, concedida por Turisme Comunitat Valenciana, y a la Bandera Azul, obtenida el pasado mes de mayo por trigésimo quinta edición consecutiva.

La 'Q' de Calidad Turística distingue a aquellas organizaciones que superan una exigente auditoría que garantiza la excelencia de los servicios y productos que ofrecen. Se trata de un sello específico del sector turístico, creado en 1997 y gestionado por el ICTES, cuyo objetivo es asegurar un nivel homogéneo de calidad y certificar el cumplimiento de los estándares exigidos para ser un destino turístico de referencia. Racó de Mar acumula ya once años consecutivos obteniendo esta distinción.

Playa de Canet / Daniel Tortajada

Por su parte, el programa Qualitur reconoce, mediante una bandera, a aquellas playas que acreditan certificaciones oficiales en materia de calidad, sostenibilidad y accesibilidad. Se trata de una iniciativa impulsada por Turisme Comunitat Valenciana y solo 40 municipios de las tres provincias valencianas —entre ellos Canet d'en Berenguer— cuentan actualmente con este distintivo.

Asimismo, en Racó de Mar ondea también la Bandera Azul, concedida por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), una organización internacional que evalúa aspectos como la calidad de las aguas, la gestión ambiental, la seguridad y los servicios. En España, el programa está gestionado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

La ministra Diana Morán en la palya de Canet presentando el proyecto / Ayuntamiento de Canet

Playa de Racó de Mar

La playa de Racó de Mar está considerada "la joya de la corona de la oferta turística de Canet d'en Berenguer". Dispone de 1.250 metros de longitud y cerca de 60 metros de anchura de arena fina y suave. Sus aguas cristalinas permiten observar con claridad el fondo marino y su elevado valor paisajístico se ve reforzado por un paseo bordeado de palmeras y un sistema de dunas vegetadas que aporta al entorno una imagen más natural y sostenible.

Además, la playa es actualmente el escenario de un proyecto pionero de regeneración del fondo marino basado en técnicas de ingeniería verde. La iniciativa contempla el desarrollo de un software específico para cartografiar el fondo marino y predecir por qué zonas penetrarán con mayor intensidad las olas durante los temporales. A partir de esa información, el proyecto prevé la instalación de arrecifes artificiales móviles capaces de reducir la energía del oleaje y minimizar los efectos de la erosión sobre la costa.

Precisamente, esta iniciativa fue reconocida en 2025 con el premio Bon Govern de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que distinguió al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer por su apuesta por la innovación y la protección del litoral.