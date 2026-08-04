Reconocimiento en Sagunt a los subcampeones de España de balonmano playa infantil

El Ayuntamiento de Sagunt ha reconocido a los jóvenes Iván Miró y Mateo López por ganar la medalla de plata en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), una competición infantil de balonmano playa.

Tras ganar un torneo menor en Jávea para no perder la forma física durante el verano, los deportistas del Fertiberia BM Puerto Sagunto, Iván Miró y Mateo López fueron escogidos por los entrenadores de la selección valenciana.

Tras derrotar con ella a equipos como Canarias, La Rioja, Madrid, Aragón, en la fase final de la competición obtuvo el segundo puesto al perder contra la selección andaluza.

La recepción ha tenido lugar en el salón de plenos . El alcalde , Darío Moreno, ha resaltado que el buen rendimiento de ambos deportistas tanto en pista como en playa “habla mucho de vuestra polivalencia y de la capacidad de recorrido que tenéis todavía”. Por otro lado, ha hablado de la importancia del trabajo de base en los clubes locales: “Le insistimos a todos los clubes sobre la importancia que tiene cuidar las escuelas, enseñar valores más allá estrictamente del éxito deportivo, de la constancia, de la superación”.

El edil de Deportes y Actividad Física, Javier Timón, ha señalado que Iván y Mateo son “un ejemplo” por no solo competir durante el año en pista, sino también “durante el período de descanso”. Asimismo, y siguiendo lo expresado por el alcalde, ha destacado: “Ese trabajo de escuela, ese inculcar valores que son un ejemplo para el resto es muy importante porque traslada la mejor imagen de nuestro deporte local”.

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Los deportistas han reconocido que ha sido “un honor” representar al Fertiberia BM Puerto Sagunto en el torneo de España. Además, han admitido que nunca habían pensado en llegar a un CESA y han agradecido tanto el apoyo de los compañeros como de las familias.