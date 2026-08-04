Sagunt estudiará crear nueva zonas de aparcamiento en el Raval y otros barrios con demanda

Las dificultades transmitidas por el vecindario para estacionar en la zona noreste de Sagunt han llevado al ayuntamiento a acordar medidas en el último pleno, a propuesta del PP, con tal de dar más facilidades al Barri del Raval. No obstante, la iniciativa ha adquirido un ámbito más amplio al confirmar "la necesidad de impulsar nuevas soluciones de estacionamiento" en aquellos lugares de la ciudad "donde exista una demanda acreditada de aparcamiento".

La moción, presentada por el portavoz del Partido Popular (PP), Ximo Catalán, planteó estudiar la posibilidad de habilitar una nueva bolsa de aparcamiento en el entorno de la Travessia Darrere de Sants de la Pedra, junto a la estación de servicio Octaplus,al considerar que "por su ubicación, podría contribuir a mejorar la disponibilidad de plazas de estacionamiento para los vecinos de la localidad, teniendo en cuenta los condicionantes derivados de la normativa sobre inundabilidad u otras limitaciones sectoriales".

Acuerdos

El pleno acordó instar al equipo de gobierno a elaborar los estudios e informes técnicos necesarios para determinar la viabilidad urbanística, teniendo en cuenta la titularidad de los terrenos, su clasificación urbanística, las posibles afecciones derivadas de la normativa sobre inundabilidad, carreteras y cualquier otro mandato sectorial que resulte aplicable.

Votación de la moción. / Levante-EMV

Asimismo, se aprobó analizar medidas, siempre que la normativa lo permita, de distintas posibilidades de adecuación del espacio mediante soluciones reversibles, desmontables o compatibles con las limitaciones existentes, priorizando aquellas que no supongan una alteración permanente del terreno y que garanticen en todo momento la seguridad de las personas y el cumplimiento del mandato vigente.

Finalmente, se instó al equipo de gobierno a incorporar, dentro de su planificación en materia de movilidad, un programa de identificación y estudio de espacios susceptibles de destinarse a nuevas bolsas de aparcamiento en distintos puntos del municipio, "priorizando soluciones de rápida ejecución y bajo impacto".

Intervenciones y votación

La concejala de Compromís, Maria Josep Soriano, anunció el voto favorable de su grupo siempre que cualquier actuación respetara la normativa sobre inundabilidad. Además, señaló que la parada de autobús de la avenida País Valencià y el traslado del supermercado Consum han incrementado la presión sobre el tráfico y el estacionamiento en la zona, por lo que consideró necesario buscar soluciones, aunque "haciendo las cosas bien".

El portavoz de Vox, Alejandro Vila, respaldó la iniciativa y aprovechó su intervención para criticar la gestión del equipo de gobierno sobre los espacios municipales. En este sentido, aseguró que actualmente se está cediendo el uso de suelo público en el entorno de Epicentre y cuestionó que ese aprovechamiento se realice para poner publicidad gratuita.

El portavoz del PSPV-PSOE y concejal de Movilidad, Javi Raro, intervino finalmente en el debate después de asegurar que, en un principio, no tenía previsto hacerlo. El edil explicó que la propuesta del PP ya había sido trasladada al ayuntamiento por parte de la asociación de vecinos del Raval. En aquel momento, mostró su acuerdo con la propuesta, pero le trasladaron el riesgo por inundación de la zona, que 'en ese momento no es que sea una cuestión baladí', aseguró. Además, mostró su desacuerdo sobre la dificultad de movilidad en la avenida País Valencià: "Tiene un tráfico elevado, pero no está colapsada, ni tiene una problemática excesiva por camiones, ya que al final es una avenida principal", añadió Raro.

La propuesta, en cualquier caso, fue aprobada con tres abstenciones de Iniciativa Porteña (IP) y 22 votos favorables del resto de partidos políticos.