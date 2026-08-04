Sagunt y la Universitat de València estrechan lazos para futuros proyectos

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, mantuvo recientemente su primer encuentro institucional con el nuevo rector de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, en una reunión centrada en reforzar la colaboración entre ambas instituciones y abrir nuevas vías de cooperación en proyectos de interés para el municipio.

Durante el encuentro, ambas partes compartieron las principales líneas de trabajo comunes y manifestaron una voluntad de seguir impulsando iniciativas que beneficien y fortalezcan la relación entre el ámbito universitario y la administración local.

Universitat de València. / Levante-EMV

La reunión tuvo lugar en el despacho del rector, en la Universitat València, y también contó con la participación del concejal de Ciencia, Innovación y Universidad, Toni Iborra, así como de Daniel Serisola, el nuevo gerente de la UV.

Colaboración consolidada

A pesar de ser la primera toma de contacto con el nuevo rector, ni mucho menos es la primera vez que el ayuntamiento colabora con la Universitat de València. Esta relación ya ha permitido proyectar y conservar la historia del municipio, llevar a cabo nuevos proyectos y actos de reconocimiento por parte de la UV al Ayuntamiento de Sagunt.