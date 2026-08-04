Un saguntino se impone en el campeonato territorial de recorridos de tiro

El deportista saguntino Antonio Comeche ha vuelto a añadir un nuevo título a su palmarés. El tirador consigue hacerse con el campeonato Territorial de la Comunidad en su modalidad, Recorridos de Tiro (I.P.S.C.), además de alzarse con una "honrosa tercera posición en la general", como él mismo la describe. Una cita celebrada en Liria y que no arrancaba demasiado bien para el deportista tras no puntuar en el primer de los seis ejercicios por un problema en la munición, como explicaba a Levante-EMV.

Sin embargo, pese a este comienzo, su participación se salda con buen resultado, ya que ha vuelto a ser seleccionado para representar a la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España de Tiro que se celebrara en tierras gallegas, en la primera semana del mes de septiembre.

Con esta buena nueva, Comeche ha querido agradecer el apoyo recibido por el Ayuntamiento de Sagunt, en concreto a la Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes, que gestiona Javier Timón. Además, además del de todas las empresas y patrocinadores que han hecho posible "continuar con mi trayectoria deportiva", con la que acumula un notable palmarés.

Comeche compitiendo / LEVANTE-EMV

Trayectoria

El saguntino, federado en la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana, por el Club de Tiro Olímpico de Liria, lleva mas de dos décadas compitiendo en la modalidad de Recorridos de Tiro (I.P.S.C.), tanto en ámbito de la autonómico como en el nacional e internacional. "Una especialidad donde se prima la rapidez, precisión, manejo del arma, tiro práctico, táctica de tiro, así como saber elegir y seleccionar en todo momento el objetivo a abatir, que en este deporte son siluetas simulando personas rehenes", describía él mismo.