Los asesinatos de dos mujeres en Barcelona y Santander tienen respuesta en Sagunt

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunt ha convocado un minuto de silencio hoy, miércoles 5 de agosto, a las 12 horas por los presuntos asesinatos machistas de una mujer de 34 años en Barcelona y otra de 27 años en Santander.

Según datos oficiales, el año 2025 finalizó con los asesinatos de 47 mujeres, mientras que en lo que llevamos de 2026 han sido asesinadas 33 mujeres. Desde 2003, año en que se empezaron a registrar las cifras, son 1.374 los asesinatos machistas cometidos. También, según datos oficiales, son 68 los y las menores víctimas desde el año 2013, y ha habido tres asesinatos por violencia vicaria en 2026.

Concentración

Miembros de la Corporación Municipal se han concentrado a las puertas de los edificios públicos para mostrar su condena y repulsa ante estos nuevos presuntos asesinatos machistas. En las concentraciones también han estado presentes personal del Ayuntamiento, vecinos y vecinas del municipio, así como colectivos y asociaciones.

La delegación de Igualdad informa de que cualquier persona que sospeche de un caso de violencia tiene el deber ciudadano de llamar al 016 o al teléfono de emergencias, el 112, y comunicarlo.

Momento de la concentración. / Ayuntamiento de Sagunt

Atención

Asimismo, el Servicio de Atención a las Mujeres, en el Área de Igualdad, se realiza de forma presencial de lunes a viernes, a través del número 96 265 58 89 o del WhatsApp 607 248 363 (de 8:00 a 15:00 horas), o bien por vía telemática en dona@aytosagunto.es . Se recomienda solicitar cita previa, aunque también se atiende sin cita en casos que así lo requieran.

Además, desde el Área de Igualdad se recuerda que si alguna mujer se encuentra en una situación de emergencia grave puede llamar al Centro Coordinador de Emergencias 112. Si ha sido víctima de una agresión y necesita protección, puede llamar a la Policía Nacional, al 091 o al 96 267 00 91; a la Policía Local, al 092 o al 96 265 54 84; y a la Guardia Civil, al 062.

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Por último, si la persona necesita ayuda urgente también puede ponerse en contacto con el Centre Dona 24 Hores de la Generalitat Valenciana a través del 900 580 888, o bien llamar al 016. La llamada no queda registrada en la factura, aunque se recuerda que sí que hay que borrarla del registro de llamadas del terminal.