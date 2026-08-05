La cobertura móvil en el litoral de Sagunt, en el punto de mira

Compromís pide la mejora de la cobertura de telefonía móvil en la fachada marítima del Port de Sagunt. La formación valencianista solicita también, en la moción que presenta en el pleno de agosto, urgencia en la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar una cobertura adecuada en todo el municipio, incluyendo los diseminados. Según explica Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunto, quien defenderá la moción: “Sagunt tiene que priorizar un modelo de ciudad que ponga la tecnología al servicio de las personas. Una smart city no solo incorpora más tecnología, sino que la tiene que usar para construir una ciudad más sostenible, más eficiente, más accesible y más justa, reduciendo desigualdades y garantizando que ningún barrio quede atrás”.

Tal y como detallan en su moción, “la fachada marítima del Port de Sagunt es un zona viva de la ciudad durante todo el año. En ella, residen centenares de familias, trabajan numerosas personas y concentra una intensa actividad comercial, deportiva y social, que aumenta considerablemente durante la temporada estival con el turismo. Aun así, continúa sufriendo deficiencias de cobertura móvil y de datos que dificultan la comunicación, el teletrabajo, los pagos electrónicos, el acceso a los servicios digitales y, en situaciones determinadas, las comunicaciones de emergencia”.

“La lucha contra la brecha digital es también una cuestión de equidad territorial. Toda la ciudadanía, con independencia del barrio donde viva, tiene que poder acceder en igualdad de condiciones a los servicios digitales, a las oportunidades laborales y a los recursos públicos”, explican en la propuesta.

Maria Josep Picó en el pleno / Daniel Tortajada

Consenso y coordinación

“El Ayuntamiento tiene que ejercer un papel activo de coordinación con las operadoras y las administraciones competentes para garantizar una conectividad adecuada que contribuya a una Sagunt más innovadora, cohesionada, resiliente y sostenible”, señala Picó.

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Por todo el explicado, desde Compromís esperan llegar a un consenso con el resto de fuerzas políticas a la hora de: Instar a las operadoras de telecomunicaciones que dan servicio en la ciudad a colaborar con el Ayuntamiento de Sagunt para disponer de un mapa actualizado de la cobertura de telefonía móvil del municipio; solicitar urgencia en la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar una cobertura adecuada en todo el municipio; Pedir la colaboración de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Generalitat Valenciana para impulsar las actuaciones necesarias; Incorporar un plan de mejora de la conectividad dentro de la estrategia municipal de smart city, transformación digital y sostenibilidad, entendiéndola como una infraestructura esencial; Dar traslado de los presentes acuerdos a las administraciones competentes y a las operadoras que presten servicio en el municipio.