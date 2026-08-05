La empresa pública de Sagunt amplía su plantilla de limpieza urbana tras la reciente huelga

La empresa municipal de Sagunt, la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), ha contratado a 30 nuevos efectivos en el servicio de aseo urbano con tal de reforzar la limpieza viaria. Esta ampliación de plantilla llega poco después de la reciente huelga que fue desconvocada el pasado 21 de julio tras dejar una visible huella. No obstante, el ayuntamiento la enmarca "en la estrategia de mejora de la limpieza urbana y la recogida de residuos que se está desplegando en toda la ciudad".

Los procesos de contratación, como apuntan en el consistorio, seguirán abiertos durante las próximas semanas. Las convocatorias vigentes en el portal de empleo de la empresa, https://sag.es/trabaja-con-nosotros/ , se centran en la cobertura de plazas con carácter estructural y bolsa empleo temporal de oficial 1ª albañil, peón y peón especialista.

El refuerzo de la plantilla, como explican desde el consistorio, se suma a la reciente adquisición de tres nuevos camiones de carga lateral, que comenzaron a operar el pasado mes de julio "y están permitiendo mejorar la capacidad y la frecuencia del servicio de recogida de basuras", afirman.

"Una de las principales demandas"

“La limpieza de nuestras calles es una de las principales demandas de la ciudadanía y por eso estamos reforzando el servicio con más personal y más maquinaria. Queremos que este esfuerzo se note en el día a día de todos los barrios”, ha señalado el alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

“Hemos triplicado la inversión en la SAG y estamos poniendo más medios que nunca para mantener limpia la ciudad, pero se trata de una tarea compartida. Junto al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras y la colaboración ciudadana, estoy seguro de que conseguiremos una ciudad más limpia y más amable”, ha añadido.

Estas medidas, como añade el ayuntamiento, forman parte de un plan más amplio de modernización del servicio que incluye también la sustitución de contenedores en toda la ciudad y la renovación del parque de papeleras, actualmente en proceso, con el objetivo de ofrecer un espacio público más limpio y un servicio más eficiente a la ciudadanía.