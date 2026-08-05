La lista de espera quirúrgica crece un 28% en un año en el Hospital de Sagunt pero cae en casos graves

La lista de espera quirúrgica en el Hospital de Sagunt aumentó significativamente desde junio de 2025 hasta principios de este verano al pasar de 1.515 pacientes a 1.941, un 28,12% más. Además, la demora media estructural creció un 19.57% pues se situaba el pasado junio en 55 días frente a los 46 de un año antes, si bien la cifra todavía sigue lejos de los 88 a los que llegaba el conjunto de la sanidad pública valenciana cuando, hace dos meses, la cantidad global alcanzó en la Comunitat Valenciana los 78.306 pacientes.

Una de las especialidades con más personas pendientes de operar en el Hospital de Sagunt es la de Cirugía Ortopédica y Traumatología, cuya lista alcanzaba los 756 enfermos en junio de este año frente a los 437 del año anterior, según los últimos datos publicados por la Conselleria de Sanitat, correspondientes al pasado mes de junio.

A esta le seguían las 365 personas sin fecha para pasar por el quirófano de Cirugía General, los 353 pacientes de Oftalmología, los 213 de Otorrinolaringología, los 139 de Urología, los 114 de Ginecología y un caso en Dermatología.

Las demoras más largas

Las demoras más largas, superiores a los seis meses, sufrieron también un incremento en el cómputo global del centro al pasar de 88 a 142. Este último aumento es atribuible en su mayor parte a Cirugía Ortopédica y Traumatología, que disparó la cifra al sobrepasar en junio de este año los más de cien pacientes con más de seis meses de espera, lo que le hizo concentrar cerca del 78 % de los casos con mayor demora.

Esto contrasta con la situación de esa especialidad en junio de 2025, cuando eran 21 las personas que esperaban más de 180 días para ser intervenidas, pues evidencia que la cantidad ha hecho algo más que multiplicarse por cinco en apenas doce meses.

Hospital de Sagunt. / Daniel Tortajada

Diferencia notable con el resto de especialidades

Por detrás de Traumatología y con cifras muy alejadas, las especialidades con más pacientes esperando a ser operados desde hace más seis meses eran el pasado mes de junio Otorrinolaringología, con 22 personas, y Cirugía General, con 10. El resto, sin embargo, no llega a plazos tan largos.

Recientes jubilaciones

Desde el departamento de salud de Sagunt se ha atribuido el pico en Cirugía Ortopédica y Traumatología a la reciente jubilación de tres médicos especialistas que ya fueron sustituidos por otros profesionales a principios de junio pues antes no había especialistas disponibles hasta que finalizaron el periodo de Médico Interno Residente (MIR) a finales de mayo. Además, se señala que este tipo de intervenciones que quedan pendientes son de prioridad 3 y, por tanto, no urgentes.

Menos espera en patologías graves

De hecho, desde la Conselleria de Sanitat se pone el acento en que el Hospital de Sagunt ha reducido el tiempo de espera de una intervención quirúrgica para aquellos pacientes de máxima prioridad, con patologías graves, al pasar de los 58 días de demora en junio de 2023 a los 16 días en junio de este año; es decir, 42 días menos. Estos últimos, según explican, deben ser intervenidos quirúrgicamente en un plazo máximo de 30 días, como recoge el Real Decreto 605/2003. Pero, en este caso, el centro comarcal ha conseguido reducir la demora en más de un 72% con respecto a junio de 2023 y situarla por debajo de la media autonómica, que es de 17 días para este tipo de pacientes; una filosofía que enmarcan en la estrategia definida por la Conselleria para garantizar una prioridad preferente a aquellos pacientes con cuadros clínicos más severos.

En pacientes de prioridad 2, que deben ser intervenidos en un plazo no superior a 90 días, desde Sanitat revelan que el tiempo de espera también ha disminuido en Sagunt casi un 41% desde junio de 2023 al pasar de los 66 días en junio de 2023 a los 39 días registrados hace dos meses. "Del mismo modo sucede con la prioridad 3 al bajar la demora de los 66 días a los 57, lo que supone una disminución del 13,6% en el tiempo de espera", añaden.

Además, en cuando a la demora global en su conjunto, apuntan que los 55 días no solo están por debajo de la media autonómica, sino que son 9 días menos que en junio de 2023 en el que la demora se situaba en los 64 días en este mismo centro hospitalario.

Imagen archivo de una amplicación del área de Otorrnolaringología en el Hospital de Sagunt. / Levante-EMV

Preocupación

La situación de las listas de espera fue una de las cuestiones afeadas durante la concentración de protesta realizada a principios de junio ante el hospital. En ese acto promovido por CC OO, representantes del sindicato y de otros colectivos reclamaron mejoras en la sanidad pública y, entre otras cosas, denunciaron el aumento de las demoras para acceder a determinadas intervenciones.

El Ayuntamiento de Sagunt también ha solicitado en varias ocasiones un refuerzo de los recursos asistenciales, especialmente durante el periodo estival, cuando el incremento de población suele traducirse en una mayor presión sobre el sistema sanitario.