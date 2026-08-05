Gilet aumentará su compromiso con los programas de conciliación y hábitos saldables

El Ayuntamiento de Gilet se ha comprometido a "seguir invirtiendo en programas que favorezcan la conciliación, promuevan hábitos saludables y ofrezcan oportunidades de ocio educativo para nuestros niños y niñas", afirmaba la concejala de Educación, Joana Ureña, después de poner fin a la "Escoleta de verano" que este año cerraba con una amplia participación, con más de 90 niñas y niños, veinte más que en la edición de 2025, lo que la convierte en "uno de los programas estivales más importantes del municipio", añadía.

Datos que han animado al gobierno local a "mejorar la oferta de actividades municipales», adelantaba el alcalde, Salva Costa, quien declaraba que "la infancia es una prioridad para este equipo de gobierno. Trabajamos para que nuestros niños y niñas dispongan de servicios de calidad durante todo el año y, especialmente, en periodos vacacionales, ofreciendo recursos que benefician tanto a los menores como a sus familias".

Escoleta

Durante varias semanas, los participantes han disfrutado de un completo programa de ocio educativo diseñado para combinar diversión, aprendizaje y convivencia. Bajo la supervisión de un equipo de ocho monitores y de su coordinador, los niños y niñas han participado en talleres, juegos, actividades deportivas y acuáticas, así como en diferentes salidas y excursiones.

Entre las actividades más destacadas figuran una jornada en la playa, una visita a un parque de colchonetas y una excursión al Bioparc, experiencias que han permitido a los más pequeños disfrutar de un verano repleto de nuevas vivencias. Además, la Escoleta ha contado con servicio de comedor, un recurso muy valorado por las familias al favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante el periodo vacacional.

La piscina municipal ha sido otro de los grandes escenarios de esta edición. En ella, los participantes han podido refrescarse durante los días de mayor calor y disfrutar de actividades acuáticas adaptadas a todas las edades.

Un momento del fin de fiesta de la escoleta / Ayuntamiento de Gilet

Fiesta y convivencia

El acto de clausura se celebró en la piscina municipal con una gran fiesta final que reunió a las tres escuelas de verano del municipio: la Escoleta Municipal, el Campus de Fútbol y el Campus de Verano de la Escuela de Triatlón Huracán. La jornada estuvo marcada por la diversión, con hinchables acuáticos, una multitudinaria fiesta de la espuma y numerosas actividades que hicieron las delicias de los niños y niñas, poniendo el mejor cierre a un verano inolvidable.

La concejala de Educación, Joana Ureña, ha mostrado su satisfacción por el excelente desarrollo del programa y ha destacado que «la Escoleta de Verano es mucho más que un recurso de conciliación; es un espacio donde nuestros niños y niñas aprenden, conviven, hacen nuevas amistades y disfrutan de unas vacaciones llenas de experiencias enriquecedoras en un entorno seguro y de calidad».

Ureña ha querido poner en valor el trabajo realizado por el equipo de monitores, «cuya profesionalidad, implicación y cercanía han sido fundamentales para el éxito de esta edición», al tiempo que ha agradecido «la confianza que las familias depositan cada verano en este servicio municipal».

Con la clausura de esta edición, el Ayuntamiento de Gilet reafirma su compromiso con las políticas de apoyo a las familias, la educación en valores, el deporte y el ocio saludable,consolidando la Escoleta de Verano como un referente dentro de la programación estival del municipio y como un servicio esencial para favorecer la conciliación y el bienestar de la ciudadanía.