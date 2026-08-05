Nuevas posibilidades laborales en el Ayuntamiento de Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt ha dado la bienvenida a las personas desempleadas que ha contratado a través de tres programas de Labora para favorecer la inserción laboral de colectivos con mayor dificultad de acceso al empleo. El proyecto dedicado a la inclusión social comporta una inversión de 126.134 euros, de los que 97.498 euros están financiados por Labora.

Gracias a esta subvención, el consistorio incorpora nuevos trabajadores y trabajadoras para desarrollar proyectos de interés general y social, así como para reforzar distintos departamentos municipales. Además, con estas contrataciones se mejoran las competencias laborales de personas con dificultad de acceso al mercado de trabajo, contribuyendo a la cohesión social y al desarrollo económico local.

Programas

En el marco del programa ETRAME, se ha formalizado un contrato de nueve meses para una persona remitida por el equipo de intervención del Servicio de Atención y Seguimiento para la Enfermedad Mental (SASEM).

Dos personas menores de treinta años también han sido incorporadas a la plantilla del Ayuntamiento de Sagunt para la realización de obras y servicios de interés general en diferentes departamentos municipales durante un período de diez meses. Estas contrataciones se enmarcan dentro de EMCORP, otro programa de inserción al mercado de trabajo impulsado por Labora.

A través de EMDONA dos mujeres desempleadas han sido contratadas por una duración de diez meses. Este programa favorece la igualdad de oportunidades y la reducción de las desigualdades existentes en el acceso al empleo mediante la incorporación de mujeres desempleadas.

Bienvenida a los empleados en el Ayuntamiento de Sagunt / Ayuntamiento de Sagunt

Colaboración

El Ayuntamiento de Sagunt continúa colaborando con Labora en el desarrollo de iniciativas que faciliten el acceso al empleo y promuevan la mejora de la cualificación profesional de la población desempleada.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero, han sido los encargados de dar la bienvenida este miércoles a las cinco personas contratadas.

“Es una oportunidad para no quedarse fuera del mercado laboral, para tener una primera experiencia a diferentes perspectivas, porque hay diferentes programas, pero todos pretenden al final ofrecer un trabajo”, ha explicado el alcalde. “Lo hacemos pensando en aprovechar que existen estos programas que, aunque se han recortado mucho, para nosotros siguen teniendo sentido y reivindicamos que tiene que volverse al dinero que había antes porque hay necesidad”, ha recalcado el primer edil.

Por su parte, el concejal de Promoción Económica ha incidido también en la ocasión de inclusión social que suponen estos programas. “Al final, esto se trata de crear oportunidades, de que cojáis experiencia, de que sigáis para adelante, que miremos al futuro. Y esto son pildoritas que van llenando nuestra vida y van sumando experiencias para seguir avanzando”, ha señalado. “Van a ser meses bonitos y vais a disfrutar”, les ha augurado.

“Ojalá las subvenciones fueran más amplias y nos llegara mucho más dinero, porque podríamos contratar a mucha más gente”, ha lamentado Palmero. “Ojalá eso vuelva a venir, porque significará que más personas de nuestra ciudad tengan trabajo”, deseaba.

“Aquí todas las personas contamos y todos prestamos servicio público. Os deseamos lo mejor en estos meses en el Ayuntamiento, seguid aportando en positivo, porque nosotros, al final, todo lo que hacemos es un servicio público”, ha concluido el alcalde.