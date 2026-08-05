Roban en casas de Albalat dels Tarongers con dueños dentro e inhibidores para evitar las alarmas

"Estamos intranquilos, además de desesperados". Así hablaba una vecina de la urbanización dels Tarongers, en Albalat, después de los dos robos que se han perpetrado en esta zona residencial en menos de 15 días. Unos hechos que no son aislados, ya que este complejo es pasto de los ladrones desde hace bastante tiempo, como viene publicando Levante-EMV, ya que en mayo, además de varias casas del pueblo, hubo allanamientos allí.

Pero ahora, las técnicas de los cacos son más depuradas y las medidas de seguridad instaladas por los vecinos "parecen insuficientes". "Actúan con inhibidores de cámaras y alarmas y entran con total impunidad", contaba Katerina Vasatova, después de ver lo ocurrido esta madrugada de martes a dos residentes de la urbanización. Además de estas formas de proceder, lo que más les asusta es que entren con personas dentro, sin importar ya si hay niños o si son mayores, como demuestran estos dos casos.

Los presuntos ladrones saliendo de la casa (video captado por las cámaras de la casa) / LEVANTE-EMV

Último robo

El último robo se producía cerca de las cinco de la madrugada cuando el perro de los propietarios se ponía a ladrar. Alertados por este, uno de ellos salía a ver lo que sucedía y se encontraba con la ventana de la cocina forzada, por donde presuntamente habían entrado los ladrones. La estancia estaba algo revuelta y notó la ausencia de su cartera, que todo apuntaba a esas horas que fue lo único a lo que pudieron acceder al ser detectados.

Esta pareja dormía junto a un hijo menor en la misma habitación hasta que llegaron los ladrones, lo ha puesto más nerviosos a los residentes de la urbanización, tal y como han transmitido algunos de ellos a este diario. Y todo, sin que una alarma sonara.

Otro caso

El anterior asalto sucedía hace unos quince días a las dos de la mañana. Los afectados eran dos personas mayores que vivían solas y a las que el robo sorprendió durmiendo. En este caso, las cámaras de vigilancias que ellos mismos tenían han dado pistas sobre lo ocurrido pues las que habían contratado a una empresa privada, al parecer, no funcionaron. Como en ellas se marca la entrada y la salida, se calcula que los ladrones estuvieron media hora dentro de casa. Un allanamiento que acababa con el robo de varios objetos de valor y dinero en metálico que ambos tenían en casa.

Momento de la entrada a la casa / LEVANTE-EMV

Traslado al pleno de Albalat

Los dos casos han sido denunciados a la Guardia Civil. Pero la inseguridad fue uno de los asuntos que llevó a varios vecinos hasta el pleno del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers. Allí solicitaron vigilancia y otro tipo de soluciones que pasan por el consistorio.

Desde hace ya algún tiempo, algunos residentes vienen reivindicando a la administración local que cierre tres de los accesos que tiene la zona residencial, ya que "principalmente es uno el que se utiliza y los otros solo facilitan la entrada a los ladrones", explicaba Vasatova. "Después de dos años, todo sigue igual y no se ha actuado". Precisamente, en uno de los robos, los delincuentes utilizaron uno de estos para llegar con el coche a la zona residencial. "Se trata de poner trabas a los cacos, pero ni para esto hay voluntad", lamentaba.

Sin embargo, este no es el único tema que abordaron los residentes de la zona en la sesión ordinaria. También denunciaron el "abandono al que está sometida la urbanización. Dos años sin limpiar, con malas hierbas de un metro de tamaño en las aceras, con la pinocha tapando las alcantarillas que se embozan porque no se retira, generando un palmo de agua en las calles cuando llueve y problemas a los vecinos", contaba una afectada.

Aceras repletas de vegetación / LEVANTE-EMV

El "abandono" del que hablan también ha sido objeto de protesta por parte de otros vecinos de Albalat, los que se llaman "diseminados".

Acciones

El malestar que se ha creado es tal que los vecinos han decidido reunirse en asamblea para valorar en unos días la respuesta municipal y en caso de no producirse, ya adelantan que no descartan acciones.

Pinocha de los pinos acumulada / LEVANTE-EMV

Este diario ha intentado recoger la versión municipal y, en varias ocasiones, se ha puesto en contacto con la alcaldesa, sin obtener respuesta.