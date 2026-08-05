De Sagunt a los Dolomitas

El programa municipal Alternatura ha puesto el broche a una nueva temporada con una expedición de Dolomitas, en los Alpes Italianos, en la que han participado 36 senderistas. El viaje ha sido organizado por el departamento de Actividad Física, Salud y Deportes del Ayuntamiento de Sagunt, la aventura se desarrolló durante ocho días y sirvió para cerrar el curso antes del parón estival.

Durante la estancia, el grupo estableció el campamento base en el valle de Alta Badia, desde donde realizó rutas diarias entre seis y ocho horas por algunas de las zonas más conocidas de la cordillera.

Excursiones destacadas

Entre las excursiones destacaron el ascenso de al Piz Boé, de 3.152 metros de altitud, el recorrido por las Tre Cime di Lavaredo, la visita al refugio Nuvolau y el paso por la Galleria Lagazuoi, situada a 2.752 metros y considerada uno de los mejores miradores naturales de los Alpes.

Los participantes de Alternatura durante la excursión. / Ayuntamiento de Sagunt

Más allá de componente deportivo, la expedición también fue destacada por la convivencia entre los participantes, que compartieron una semana de senderismo, en un entorno de alta montaña y pudieron disfrutar de la gastronomía tradicional italiana al término de cada jornada.

Con esta salida, Alternatura pone el cierre final a la programación de la temporada y ya trabaja en actividades de otoño-invierno, cuyo inicio está previsto para el próximo mes de octubre.