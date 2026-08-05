Sagunt invertirá en el polideportivo Internúcleos

La pista de hockey línea del Polideportivo Municipal Internúcleos de Sagunt se someterá a una renovación integral para mejorar sus condiciones de uso y adaptarla a las exigencias necesarias de la competición. El ayuntamiento ha sacado a licitación las obras, que cuentan con un presupuesto de hasta 208.000 euros, sin IVA, y un plazo de ejecución previsto de 45 días.

Modificaciones en la instalación

La actuación contempla la sustitución del pavimento actual por una nueva superficie de juego tipo Stilmat, además de la renovación del vallado perimetral mediante la instalación de nuevos paneles transparentes de cristal templado. También se remplazarán los rodapiés y el pasamanos superior, se instalarán porterías con redes nylon y se señalizará la pista conforme a la normativa de instalaciones deportivas y para el Esparcimiento (NIDE).

Pista de hockey Internúcleos. / Ayuntamiento de Sagunt

La intervención responde al desgaste acumulado por el uso continuado de la instalación, según la memoria del proyecto, registra una utilización diaria de entre seis y cinco horas por parte de los clubes deportivos. El deterioro tanto del pavimento como del vallado hace necesaria una actuación para garantizar unas condiciones de seguridad y funcionalidad en el espacio. "El plazo para la presentación de proposiciones es de veinte días a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación", confirma el consistorio.

El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, destacó que el proyecto ha sido elaborado en colaboración con el Club de Patinaje Alas de Sagunto y permitirá adaptar la instalación "a la normativa exigida" por la Real Federación Española de Hockey para las categorías élite. Asimismo, señaló que se trata de "una obra con una alta complejidad técnica" que permitirá al club disputar sus competiciones "de manera óptima".