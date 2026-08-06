Arrancan parte de una oreja en una pelea en las fiestas de Port de Sagunt

Un joven de Port de Sagunt resultó herido en una oreja tras una pelea en la última discomóvil de las fiestas del Port de Sagunt celebrada este pasado martes en forma de macrofestival con las actuaciones de varios disc jockeys (dj).

Según fuentes oficiales, uno de los integrantes de la discusión arrancó parte de la oreja a otro durante una trifulca que acabó con uno de los agresores retenido, mientras el otro requirió asistencia médica.

Las mismas fuentes avanzaban que se trata de dos jóvenes, mayores de edad, "veinteañeros" que se enzarzaron en una pelea que finalizó con una de las partes heridas.

Uno de los disc jockeys que actuó. / Rubén Soto.

Más peleas

Esta no fue la única pelea que se registró durante la madrugada del miércoles, ya que tal y como conforman a Levante-EMV, "la noche fue movidita" con distintas intervenciones de la Policía Local y la comisión de fiestas, que impidieron que algunos conatos fueran a mayores. En la mayoría de los casos, la actuación de ambos puso coto a más agresiones al lograr dispersarlas, tal y como ocurrió cuando un joven extranjero y otro de València se enzarzaron sobre las 2,30 horas de la madrugada hasta que intervinieron responsables de la Federación de Peñas.

Y es que la cita del martes llegó a aglutinar a cerca de 5.000 personas en la zona de la discomóvil y alrededores para disfrutar de los dj Belén Jurado, “Fercho Energy” y Javi Guzmán; una afluencia "difícil de controlar", tal y como adelantaban fuentes municipales, pese a un dispositivo de seis patrullas de Policía Local, un dron, más otros cuerpos y fuerzas de seguridad de estado. Una situación que va a obligar al Ayuntamiento de Sagunt a "reforzar este dispositivo" para el próximo lunes, donde hay prevista otra cita similar.

Disc jockey que pinchó en el macrofesival. / Rubén Soto.

Comas etílicos

Además de las peleas, también se atendieron comas etílicos, aunque fuentes municipales aseguran que "no hay constancia de traslados al Hospital de Sagunt", pero sí en la enfermería, donde se atendieron varios, algunos de los cuales fueron protagonizados por menores, como ya pasara el primer día de fiesta.

Con menos sobresaltos transcurrieron los actos taurinos del miércoles, donde solo hubo que lamentar varios revolcones sin consecuencias, en contra de lo ocurrido este lunes, cuando un hombre tuvo que ser trasladado al hospital al ser alcanzado por una vaca, como adelantó Levante-EMV.