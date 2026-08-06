Demandan un plan de climatización de los centros educativos de Sagunt

Un plan interinstitucional de mantenimiento integral y climatización de centros educativos. Eso es lo que Compromís exige a la Generalitat Valenciana: Que cumpla las sentencias del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obligan a devolver los proyectos del Pla Edificant con climatización integral anulados por el actual Consell. Para ello, ha presentado una moción al pleno de hoy en esta línea.

Según explica Maria Josep Soriano, concejala del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt, quien defenderá la moción: “Resulta urgente que desde Sagunt nos posicionemos junto a la comunidad educativa en la exigencia de medidas estructurales, definitivas y urgentes que hagan de los centros educativos de nuestro municipio espacios dignos, donde se pueda desarrollar una actividad educativa y laboral en condiciones adecuadas”.

Tal y como detallan en su moción, “las evidencias sobre las consecuencias del cambio climático en nuestro planeta son cada día más incuestionables y nuestro territorio no está exento de estos efectos. De acuerdo con datos de la AEMET, 2022, 2023, 2024 y 2025 son los cuatro años más cálidos nunca registrados al País Valencià. De los diez años más cálidos registrados, nueve corresponden al periodo posterior a 2014. En ese sentido, la comunidad científica remarca que se están batiendo muchos más récords de calor que de frío. En conjunto, la investigación científica apunta que uno de los cambios más significativos al País Valencià no es solo que los veranos sean más calurosos, sino que el calor extremo ocupa una parte cada vez más grande del año”.

Concejala de Compromís Maria Josep Soriano / Compromís Sagunt

Consecuencias

“Esto tiene consecuencias económicas, medioambientales y sociales muy directas, con un impacto sobre la salud, las condiciones laborales o la vida cotidiana que se traslada de manera muy clara a los centros educativos. Esto ocurre porque la gran mayoría de ellos no están preparados para afrontar las temperaturas por encima de 30 °C que se están dando, sobre todo las semanas posteriores al inicio y las previas al final de curso”, explican en su propuesta.

“Las consecuencias en la salud y la educación de una exposición prolongada a estas temperaturas afectan tanto la salud como el rendimiento académico: pérdida de concentración y reducción de la capacidad de aprendizaje; fatiga y cansancio físico y mental; mareos, cefaleas y deshidratación; estrés térmico y empeoramiento de patologías respiratorias y cardiovasculares, entre otros”, destacan a la moción.

Por todo lo explicado, desde Compromís esperan llegar a un consenso con el resto de fuerzas políticas para instar al gobierno de la Generalitat Valenciana a: crear un nuevo sistema de colaboración interinstitucional para el mantenimiento integral y climatización de los centros educativos a través de un consorcio con una dotación de 100 millones anuales de presupuesto; mantener la inversión del anterior gobierno de 306 millones de euros anuales del Pla Edificant; acatar las sentencias del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obligan a la GVA a devolver los proyectos del Pla Edificant con climatización integral anulados por el actual Consell; y apoyar al acuerdo del Consell Escolar Municipal donde se pide declarar al municipio de Sagunt como actuación prioritaria dentro del Pla EduClima / Pla de Confort Tèrmic 2026-2029.