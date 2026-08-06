Una experta acercará a Gilet la ciencia y la historia de los eclipses

Las claves del eclipse solar del próximo 12 de agosto se desgranarán este fin de semana en Gilet en una charla divulgativa organizada por el ayuntamiento con motivo de este evento astronómico de especial interés que marcará el inicio de una serie de eclipses visibles desde España durante los próximos años.

La sesión permitirá descubrir qué son los eclipses, cómo se producen y cuál es la ciencia que explica estos fenómenos astronómicos. Además, ofrecerá un recorrido por la forma en que los eclipses han sido interpretados a lo largo de la historia y cómo han quedado reflejados en el arte y la cultura.

La charla será impartida por Carmen Haukes San Lázaro, estudiante de doctorado en el Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), adscrito a la Universidad de Alcalá (UAH), dentro del Programa de Doctorado en Investigación Espacial y Astrobiología.

Carmen Haukes, la investigadora que impartirá la charla. / Levante-EMV

Su investigación se desarrolla en el grupo Mundos Lejanos, dedicado a la búsqueda de exoplanetas y otros cuerpos celestes fuera del Sistema Solar, participando en proyectos científicos como TROY y KOBE. Cuenta con un grado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Madrid y posee un Máster en Ciencias y Tecnologías desde el Espacio por la Universidad de Alcalá. Asimismo, ha realizado estancias formativas en el Centro de Operaciones y Soporte a Usuarios de la Estación Espacial Internacional (E-USOC) y en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) de la Agencia Espacial Europea (ESA), en Alemania.

Trío de eclipses

Uno de los bloques principales de la charla estará dedicado al denominado trío de eclipses que podrá observarse desde España en los próximos años. Durante la conferencia se explicará cómo prepararse para observarlos de forma segura, qué características tendrá el eclipse del 12 de agosto y qué actividades se han organizado con motivo de este importante acontecimiento astronómico.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Gilet apuesta por acercar la ciencia y la astronomía a la ciudadanía mediante una actividad divulgativa que, según explican desde el consistorio, "permitirá comprender mejor uno de los fenómenos astronómicos más esperados de este verano y prepararse para su observación de forma segura".

La conferencia tendrá lugar este sábado 8 de agosto, a las 20:00 horas, en la Sala de Conferencias del Monasterio de Santo Espíritu, con entrada libre hasta completar el aforo.

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El consistorio invita a vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía a asistir a esta conferencia, que servirá como antesala del eclipse solar del 12 de agosto y contribuirá a fomentar el interés por la ciencia y la observación del cielo.