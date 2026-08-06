La expropiación para la gigafactoría obliga a los regantes de Sagunt a "reinventarse"

La expropiación de 5.641.962 metros cuadrados para dar forma al polígono industrial Parc Sagunt II donde se instala la gigafactoría de Volkswagen ha llevado a la comunidad de regantes local a intentar "reinventarse" para garantizar su futuro.

La razón es que esta operación ha tenido su cara y su cruz. Por un lado, les ha permitido ingresar más de un millón de euros por la afección a toda la red de acequias. Esta cifra se podría ver incrementada por una cantidad similar si prosperan los 35 recursos ante el jurado de expropiación que, en principio, han sido admitidos en su totalidad. Por otro, la expansión industrial les ha supuesto perder unas 6.400 hanegadas de riego, por lo que son menos propietarios a repartir los gastos fijos.

José Peris y otra persona, en una de las balsas de la comunidad de regantes de Sagunt. / Daniel Tortajada

Consciente de esto, la directiva que preside José Peris trabaja desde hace años en una 'permuta' con tal de conseguir la incorporación de nuevas hanegadas y ya tiene solicitadas 3.500 que están interesadas en sumarse a la comunidad. Se trata, en su mayoría de campos ubicados en Les Valls y de fincas de grandes propietarios situadas en Sagunt, todos ellos de regadío. En total, suman una cantidad que aún dista de las 6.400 perdidas en Parc Sagunt II. Pero, al menos, es una forma de "compensar".

Francisco Calabuig

Permuta sin precedentes

El presidente de los regantes, José Peris, confirma a Levante-EMV que esta operación “es la primera vez que se realiza en la localidad, a pesar de que a principios del año 2000 se urbanizaron grandes superficies”. Peris se refería así al crecimiento de la ciudad que primero se produjo al Norte del Palància y eliminó progresivamente un millón de metros cuadrados, en su mayoría de naranjos; una expansión que se hizo extensiva posteriormente a los terrenos situados entre los dos núcleos, con la creación de superficies comerciales y, especialmente, con el llamado PAI Fusión, pero que nunca vino acompañada de permutas que permitieran compensar a los regantes esa reducción de terreno. A su juicio: "Conforme estamos, hay que pensarlo todo bien. De hecho, al ir perdiendo superficie de regadío, también hemos ido rebajando el número de empleados a base de no reponer las plazas cuando se han ido jubilando. Por eso, si antes teníamos ocho trabajadores de campo, ahora tenemos cuatro", decía.

Collidor, en un campo de cítricos. / Daniel Tortajada

La permuta, que aún está pendiente de recibir el visto bueno final de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), podría implicar también que la comunidad ganase nuevos motores subterráneos, que se sumarían a los 20 que ya existen. "Si nos los dan, los aceptaríamos porque siempre podrían ser 'de sequía', es decir, reservados para esos periodos", apunta recordando que, en el tórrido verano de 2024 donde la Acequia Mayor se quedó sin agua del río, fueron los pozos los que permitieron regar todo el verano sin perder ni un día.

Otra reducción

Esta suma contrasta con la otra reducción que espera la comunidad: La operación que ultima la Generalitat Valenciana para permitir ubicar las plantas fotovoltaicas que alimentarán la gigafactoría en otro suelo agrícola de Sagunt, el de Montíber. Precisamente en esos terrenos de gran valor agrológico, la entidad prevé perder en varias fases 3.500 hanegadas donde se daría paso a las placas solares.