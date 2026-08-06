La plantilla de ArcelorMittal en Sagunt prepara movilizaciones

El otoño se presenta caliente en la planta de ArcelorMittal en Sagunt por mucho que esté viviendo su 50 aniversario. La asamblea de trabajadores ha decidido por unanimidad elaborar un calendario de movilizaciones a partir de septiembre para mostrar su descontento por dos cuestiones: La fórmula con la que la dirección quiere aplicar el cambio en la forma de remunerar la antigüedad contemplada en el VIII Acuerdo Marco y la interpretación que la empresa le está dando al permiso retribuido de cinco días por “accidente grave, enfermedad grave, hospitalización e intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario”.

El desacuerdo entre la representación sindical y la dirección de Sagunt respecto a la aplicación del cambio de quinquenios a trienios en el VIII Acuerdo Marco está dilatando desde hace varios años la actualización de ese plus pues, como apuntan desde el comité de empresa, "aquí no se quiere aprobar la fórmula que se utiliza en otras plantas y no estamos de acuerdo".

Por ello, dadas las discrepancias también en la interpretación al permiso retribuido de cinco días, las dos asambleas realizadas este martes en el salón de actos del colegio de Begoña del Port de Sagunt acordaron por unanimidad iniciar movilizaciones.

Un momento de la asamblea. / Levante-EMV

Rechazo al IX Acuerdo Marco

En realidad estas cuestiones se trataron al final de las sesiones, pues el punto principal era abordar la propuesta final que lanzó la dirección de empresa para el IX Acuerdo Marco que aplicará en todas las plantas españolas.

Esa oferta había llegado "ante la imposibilidad de llegar a un preacuerdo", como explica el comité. Sin embargo, las secciones sindicales de la planta de Sagunt (CCOO-UGT-CGT-Cuadros) la rechazaron de forma unánime al considerarla "insuficiente". Así, por mucho que en otras fábricas españolas haya división de opiniones, los asistentes a las asambleas del Port decidieron por unanimidad no aceptar el planteamiento de la firma.

Por eso, no se descarta que a las movilizaciones previstas por cuestiones internas de la planta se sumen posteriormente otras ante la disconformidad a la última propuesta sobre el IX Acuerdo Marco.