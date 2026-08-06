Sagunt aprueba una subida del agua entre duras críticas de la oposición

El recibo del agua subirá en Sagunt en unos 45 euros anuales de media. Así lo ha ratificado el pleno del ayuntamiento después de aprobar de forma provisional una modificación de la ordenanza local que incorpora una tarifa de inversión de unos 3,5 euros mensuales que el gobierno local justifica en las necesidades que presenta la red de saneamiento y en general el sistema hidráulico de la ciudad. En palabras del concejal del área, el socialista Javier Raro, se trata de "un esfuerzo inversor antes los problemas de inundaciones que padecemos", decía en la sesión, asegurando además que "no se pueden hacer más inversiones con la tarifa actual" y que cada euro de esta se va a gastar para ello.

Esta tarifa, que ya estuvo vigente por un acuerdo plenario de finales de 2011 con un periodo de diez años, se acordó recientemente volver a aplicar en el consejo de administración de la empresa Aigües de Sagunt. Allí se debatió "con el visto bueno de la mayoría", según explicaba el edil del gobierno. Sin embargo, en el pleno, la oposición ha mostrado su desacuerdo con la medida; una actitud que ha disgustado a Raro, que les ha tachado de "hipócritas. En el consejo nadie dijo nada porque era en cerrado y ahora todo es malo", afirmaba.

Javier Raro (PSOE) concejal de Aguas y Mantenimiento en el pleno / LEVANTE-EMV

A las críticas se ha sumado el edil de Esquerra Unida-Unides Podem, socio minoritario del gobierno socialista, que finalmente se ha abstenido en la votación mientras el PSPV-PSOE aprobaba en solitario la modificación y el resto de grupos votaba en contra. Su concejal, Roberto Rovira, ha lamentado la falta de "progresividad" a la hora de imponer esta tarifa y ha sido crítico con el hecho de que el 80% de esta la vayan a soportar los usuarios domésticos y el resto, la industria, una diferencia que no estima justa. "Un hogar medio tendrá que abonar unos 60 céntimos por metro cúbico, mientras que el resto, (en relación a la industria) apenas unos céntimos", opina. Ante las cifras expuestas, Rovira solicitaba que la tarifa fuera variable en función del consumo con el objetivo de promover un consumo responsable del agua.

Por otro lado, Rovira también hizo mención al informe de Mantenimiento, que "desconoce las obras que se han llevado a cabo desde 2009", una revelación por la que ha puesto el grito en el cielo. "El ayuntamiento debe fiscalizar las obras y saber en qué se ha invertido desde 2009", momento en el que se externaliza el servicio de agua, "para saber si el socio privado está cumpliendo con los acuerdos y las obligaciones recogidas en el contrato", verbalizaba.

Desde Compromís, la edila Maria Josep Soriano insistió en que la tarifa es "excesiva", además de que no ha sido progresiva, mientras que recriminba que no se hubiera pactado.

"Oportunista"

El debate subía de tono con las intervenciones de Iniciativa Porteña (IP) y el Partido Popular (PP). La portavoz de IP, María José Vargas, calificaba la tarifa como un ejemplo más de la "política de carga impositiva" que está llevando a cabo el gobierno. Para la concejala, la medida es una forma de trasladar la responsabilidad de inversión a los vecinos cuando corresponde a la administración local.

En la misma línea se pronunciaba el partido mayoritario en la oposición. La edila Sara Cañada, del PP, lamentaba que el gobierno justifcara la subida en las necesidades de inversión para prevenir las inundaciones. "Si necesitan dinero para estas inversiones y estas quieren repercutírselas al ciudadano, sean valientes y díganlo, y entonces, hagan una tasa", calificando la tarifa de una "maniobra encubierta" para conseguir fondos.

Maria José Vargas de IP en el pleno / Levante-EMV

Pero además, también tildaba la medida de "oportunista". "Han esperado a que dejemos de pagar el canon de saneamiento prorrateado desde el covid para imponer la tarifa. Ahora tenían una extraordinaria posibilidad de bajar la factura 15 euros", dijo recordando que hace un año ya se aprobó otra de un euro y esta no era necesaria, alegando a la coyuntura económica actual donde "los alquileres están intocables, la gente se asusta cada vez que va a hacer la compra, e irse de vacaciones cada vez es menos viable, mientras el gobierno local aumenta la carga impositiva sobre los vecinos", denunciaba.

Obras de mejora de la red / LEVANTE-EMV

Dudas sobre la inversión

Por lo que respecta a Vox, su edil José Tomás Serrano tildaba la tarifa como "un brindis al sol", ya que "no cubre con las necesidades de inversión", poniendo como ejemplo el esperado tanque de tormentas, para el que supondría "solo el 25%, sin contar con otras infraestructuras", decía. Además de secundar las palabras de las otras dos ediles sobre la responsabilidad de la administración de invertir y recoger en los presupuestos partidas para este propósito, y "no con más cargas a los ciudadanos", recriminaba al ayuntamiento el uso del remanente. "Tengan criterio y no destinen tanto al pan y circo", dijo. Igualmente, lamentaba el destino de algunas subvenciones en materia de agua que han ido para "contadores inteligentes y no a la red" en la que es tan necesario invertir, insistía.

Así, finalmente, con la tarifa de inversiones, hasta 15 mm y un caudal hasta 2,5 m3/h, se pagarán 3,955 € por contador y mes; 20 mm y 4 m3/h, 4,792 € por contador y mes; 25 mm y 6,3 m3/h, 6,075 € por contador y mes; y más de 30 mm y más de 6,3 m3/h, 7,833 € por contador y mes.