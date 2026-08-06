Sagunt valorará instalar fuentes de agua refrigerada para hacer frente al calor

Las altas temperaturas registradas durante los últimos veranos han llevado al Ayuntamiento de Sagunt a dar un paso para estudiar nuevas medidas que ayuden a combatir el calor en los espacios públicos. El pleno municipal acordó por unanimidad en su última sesión analizar la viabilidad de instalar una red de fuentes de agua potable refrigerada y filtrada repartida por distintos puntos del municipio.

La medida se adoptó a modo de "ruego" tras una moción presentada por el portavoz del PP, Ximo Catalán, en el último pleno. La propuesta plantea redactar un estudio técnico, económico y jurídico para evaluar la implantación de este tipo de instalaciones.

Acuerdos

En concreto, el consistorio aprobó elaborar un estudio de viabilidad para la instalación de fuentes de agua refrigerada y filtrada en los dos núcleos de la ciudad. Asimismo, el acuerdo contempla impulsar un proyecto piloto en distintos espacios públicos una vez finalizado ese estudio y buscar financiación procedente de otras administraciones y de fondos europeos para facilitar la ejecución de la iniciativa.

Intervenciones

Durante el debate, la portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, agradeció al PP que llevara esta propuesta al pleno y recordó que su formación ya había planteado esta medida anteriormente en una comisión informativa.

Por su parte, el portavoz de Vox, José Tomás Serrano, consideró positiva la climatización del agua, aunque defendió que antes de implantar este tipo de fuentes debería garantizarse la existencia de puntos de agua en todos los parques del municipio y que las instalaciones actuales se encuentren operativas. En este sentido, aseguró que la principal carencia es la escasez de fuentes y reclamó tanto la reparación de las que permanecen fuera de servicio como la instalación de nuevas.

Votación unánime en el pleno. / Ayuntamiento de Sagunt

El edil también aprovechó su intervención para criticar la situación de los refugios climáticos anunciados por el ayuntamiento y afirmó que los centros educativos siguen sin disponer de aire acondicionado ni desempeñar esa función.

Tras esto, el alcalde, Darío Moreno, respondió que Vox forma parte del consejo de administración de la empresa Aigües de Sagunt y recordó que puede trasladar directamente al gerente cualquier deficiencia que detecte.

El debate lo cerró el concejal de Aguas, Javier Raro, quien aseguró que inicialmente "no tenía previsto intervenir", pero respondió a las críticas de Vox defendiendo que el ayuntamiento ya trabaja en la mejora del servicio de fuentes públicas. Además, reprochó a Serrano la queja sobre la situación de los centros educativos y sostuvo que, si realmente pretendían dotarlos de aire acondicionado y convertirlos en refugios climáticos, podrían haber realizado una enmienda a los presupuestos de la Generalitat para financiar estas actuaciones. Añadió que "han pactado otros presupuestos y se han olvidado de los niños y niñas de los colegios".