El único ayuntamiento del Camp de Morvedre con observatorio solar se prepara para el eclipse

El próximo 12 de agosto el Camp de Morvedre será testigo de uno de los grandes acontecimientos astronómicos del siglo: el eclipse solar total. Por ello, el Ayuntamiento de Quart de les Valls ha desarrollado durante los últimos meses una programación especial de divulgación científica a través de su Observatorio Solar, con el objetivo de acercar la astronomía a la ciudadanía y preparar el público para la observación segura del eclipse.

Entre las actividades organizadas han destacado jornadas de observación con telescopios solares, explicaciones divulgativas sobre el funcionamiento de los eclipses, talleres infantiles de manualidades y elaboración de máscaras temáticas, así como actividades dedicadas a los relojes de sol. Además, la comunidad educativa también ha formado parte de estas actividades programadas.

Las sesiones han permitido a los participantes descubrir curiosidades sobre este fenómeno astronómico, entender cómo se produce un eclipse solar y aprender la importancia de proteger adecuadamente la vista durante la observación. Durante los talleres, los más pequeños confeccionaron sus propias ojeras de observación segura y disfrutaron de una experiencia educativa que combinaba ciencia, experimentación y diversión.

Personas en el observatorio. / Ayuntamiento de Quart de les Valls

Estas iniciativas se enmarcan dentro de la programación estable de actividades lúdicas y educativas que impulsa el Observatorio Solar de Quart de les Valls, un espacio que continúa consolidándose como un referente en la divulgación de la astronomía en el Camp de Morvedre. A lo largo de los últimos meses, personas de todas las edades han podido observar el sol de bien cerca, conocer sus fenómenos más fascinantes y profundizar en el funcionamiento de nuestra estrella.

Desde el ayuntamiento se anima tanto la ciudadanía como los visitantes "a aprovechar esta oportunidad excepcional para contemplar uno de los espectáculos naturales más impresionantes que ofrece el Universo, recordando que es imprescindible utilizar gafas homologadas para la observación solar o seguir el fenómeno mediante equipos adaptados, excepto durante los breves instantes de totalidad".

Un niño mirando al sol. / Ayuntamiento de Quart de les Valls

Reparto de gafas

Por eso, el consistorio además del taller donde cada cual fabricó sus gafas, también repartirá gafas con filtros homologados para sus vecinos y vecinas.

Según explican en base a los datos del Observatorio Astronómico Nacional, en Quart de les Valls el eclipse empezará a las 19.38 horas, la totalidad tendrá lugar entre las 20.31 y las 20.33 horas, con un máximo a las 20.32 horas, logrando un 100% de ocultación del Sol. La fase de totalidad tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 21 según, convirtiendo el municipio en un lugar privilegiado para disfrutar de esta experiencia única.

Aún así, admiten que la localidad "no será uno de los mejores lugares para verlo, puesto que dada la hora del eclipse, al estar rodear de vegetación y montañas se dificultará su visión".